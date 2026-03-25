В Ірані відмовилися від переговорів з Віткоффом, - CNN
Іран через неофіційні канали дав зрозуміти адміністрації президента США Дональда Трампа, що не хоче відновлювати переговори з нинішніми представниками Сполучених Штатів і надає перевагу віцепрезиденту Джей Ді Венсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За інформацією двох регіональних джерел, Тегеран не зацікавлений у діалозі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та радником Білого дому Джаредом Кушнером.
Причина - глибока недовіра після зриву попередніх переговорів перед початком військових дій за участі Ізраїлю та США.
Джерела зазначають, що в Ірані вважають Венса більш схильним до пошуку компромісу і завершення конфлікту, ніж інших представників Вашингтона, зокрема державного секретаря Марко Рубіо.
"Складається враження, що Венс має намір завершити конфлікт", - повідомив один із співрозмовників CNN.
Втім, навіть прихильники такого варіанту визнають, що участь Венса ризикована, адже досягти реального припинення війни буде надзвичайно складно.
Водночас, попри побажання Ірану, остаточне рішення залишається за Трампом. У Білому домі дали зрозуміти, що склад переговорної групи визначатиме саме президент.
Речниця адміністрації заявила, що до процесу будуть залучені одразу кілька фігур - Венс, Рубіо, Віткофф і Кушнер.
Джерела зазначають, що Ірану, ймовірно, доведеться працювати з тим, кого призначить Вашингтон, навіть якщо це не їхній пріоритетний варіант.
Ймовірна зустріч між США та Іраном може відбутися вже цього тижня в Ісламабаді. Однак навіть прихильники переговорів оцінюють шанси на її проведення скептично.
Переговори США та Ірану
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після контактів з Іраном вирішив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни.
Він вважає, що між Вашингтоном і Тегераном відбулися "плідні та конструктивні переговори", які можуть привести до угоди найближчими днями.
Водночас іранські ЗМІ заперечують факт таких переговорів.
У МЗС Ірану заявили, що США "намагаються виграти час" на тлі дипломатичних зусиль щодо деескалації.
За даними Reuters, США контактують зі спікером парламенту Ірану Мохаммадбагером Галібафом. Сам він ці повідомлення заперечив і заявив, що підтримує позицію верховного лідера країни.
Трамп також заявив, що Іран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п’яти днів або раніше.
Іран своєю чаргою заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення війни, однак наголосив, що будь-яка угода має враховувати його ключові вимоги.
Сьогодні прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що США передали Ірану мирний план, який складається з 15 пунктів, спрямований на припинення бойових дій на Близькому Сході.