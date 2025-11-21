"Вона буде покарана". Трамп розповів, як його мирний план вплине на агресію РФ

На питання про 28-пунктний "мирний план" американський лідер відповів, що "США в ньому зацікавлені тільки в одному - ми хочемо, щоб вбивства припинилися".

Крім того, Трамп зазначив, що "Росія буде зупинена" і не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи.

"Росія не шукає нової війни. Вона буде покарана", - сказав він.