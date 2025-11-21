"Вона буде покарана". Трамп розповів, як його мирний план вплине на агресію РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливий напад Росії на країни Балтії в майбутньому. За його словами, країна-агресорка "не шукає нової війни".
Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив в радіоінтерв'ю Fox News.
На питання про 28-пунктний "мирний план" американський лідер відповів, що "США в ньому зацікавлені тільки в одному - ми хочемо, щоб вбивства припинилися".
Крім того, Трамп зазначив, що "Росія буде зупинена" і не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи.
"Росія не шукає нової війни. Вона буде покарана", - сказав він.
Нагадаємо, Трамп заявив, що не збирається знімати санкції проти Росії, зокрема проти її нафтових компаній, в тому числі "Лукойла". Він також анонсував нові, ще жорсткіші обмеження - за його словами, вони будуть запроваджені найближчим часом.
Зазначимо, мирний план США розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Документ складається з 28 пунктів.
Імовірно, до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.
План передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
Сьогодні, 21 листопада від джерел Sky News стало відомо, що Зеленський та Трамп проведуть телефонну розмову щодо плану наступного тижня.