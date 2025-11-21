"Она будет наказана". Трамп рассказал, как его мирный план повлияет на агрессию РФ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное нападение России на страны Балтии в будущем. По его словам, страна-агрессор "не ищет новой войны".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил в радиоинтервью Fox News.
На вопрос о 28-пунктном "мирном плане" американский лидер ответил, что "США в нем заинтересованы только в одном - мы хотим, чтобы убийства прекратились".
Кроме того, Трамп отметил, что "Россия будет остановлена" и не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы.
"Россия не ищет новой войны. Она будет наказана", - сказал он.
Напомним, Трамп заявил, что не собирается снимать санкции против России, в частности против ее нефтяных компаний, в том числе "Лукойла". Он также анонсировал новые, еще более жесткие ограничения - по его словам, они будут введены в ближайшее время.
Отметим, мирный план США разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Документ состоит из 28 пунктов.
Вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.
План предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
Сегодня, 21 ноября от источников Sky News стало известно, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор по плану на следующей неделе.