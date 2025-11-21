ua en ru
Трамп лякає Росію новими "потужними санкціями": введуть найближчим часом

США, П'ятниця 21 листопада 2025 19:24
UA EN RU
Трамп лякає Росію новими "потужними санкціями": введуть найближчим часом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення про "потужні санкції" проти Росії - які будуть сильніші за всі інші, які він коли-небудь оголошував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа журналісту Fox News Браяну Кілміду.

Кілмід поцікавився у Трампа, чи не планує він зняти санкції з Росії, оскільки зараз існує план з 28 пунктів, який президент США висунув Україні. А російський диктатор Володимир Путін хотів би, щоб санкції було знято.

Трамп відповів, що він не збирається знімати санкції проти Росії, зокрема проти її нафтових компаній, в тому числі "Лукойла". Щобільше, Трамп анонсував нові обмеження - за його словами, вони будуть запроваджені найближчим часом.

"І вони будуть запроваджені дуже скоро, найближчим часом. І вони дуже потужні, дуже потужні. Знаєте, це дуже ускладнює продаж нафти. Це важлива річ. Вся їхня економіка базується на цьому", - заявив він Кілміду.

Зазначимо, 17 листопада стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію. Трамп, як заявив один зі співавторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, схвалив цей документ.

У жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефти" та "Лукойлу", а також їхніх 36 дочірніх структур, щоб змусити Кремль піти на переговори щодо України. Відразу після цього капіталізація обох компаній сильно впала, вони змушені розпродавати закордонні активи.

Окрім цього, великі державні переробні компанії Китаю призупинили закупівлі сирої нафти ESPO після санкцій США. Тим же шляхом йде Індія. А за даними ЗМІ, приблизно 48 млн барелів російської нафти можуть "зависнути" у морі через санкції США. Зрештою, десятки танкерів будуть вимушені шукати альтернативні порти призначення.

