"Вона буде покарана". Трамп розповів, як його мирний план вплине на агресію РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливий напад Росії на країни Балтії в майбутньому. За його словами, країна-агресорка "не шукає нової війни".

Як повідомляє РБК-Україна , про це Дональд Трамп заявив в радіоінтерв'ю Fox News.

На питання про 28-пунктний "мирний план" американський лідер відповів, що "США в ньому зацікавлені тільки в одному - ми хочемо, щоб вбивства припинилися".

Крім того, Трамп зазначив, що "Росія буде зупинена" і не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи.

"Росія не шукає нової війни. Вона буде покарана", - сказав він.