"Она будет наказана". Трамп рассказал, как его мирный план повлияет на агрессию РФ

США, Пятница 21 ноября 2025 19:40
UA EN RU
"Она будет наказана". Трамп рассказал, как его мирный план повлияет на агрессию РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное нападение России на страны Балтии в будущем. По его словам, страна-агрессор "не ищет новой войны".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил в радиоинтервью Fox News.

На вопрос о 28-пунктном "мирном плане" американский лидер ответил, что "США в нем заинтересованы только в одном - мы хотим, чтобы убийства прекратились".

Кроме того, Трамп отметил, что "Россия будет остановлена" и не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы.

"Россия не ищет новой войны. Она будет наказана", - сказал он.

Напомним, Трамп заявил, что не собирается снимать санкции против России, в частности против ее нефтяных компаний, в том числе "Лукойла". Он также анонсировал новые, еще более жесткие ограничения - по его словам, они будут введены в ближайшее время.

Мирный план США

Отметим, мирный план США разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Документ состоит из 28 пунктов.

Вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.

План предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

Сегодня, 21 ноября от источников Sky News стало известно, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор по плану на следующей неделе.

