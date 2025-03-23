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Волц про "непрямі переговори" України та РФ: ми близькі до миру, як ніколи раніше

Фото: радник президента США з нацбезпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц оцінив переговори США з делегаціями України та РФ у Саудівській Аравії і розповів, що обговорюватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Волца в інтерв'ю CBS News.

"Ми просуваємося ближче, і ми ближче до угоди (мирної угоди між Україною та РФ), ніж будь-коли раніше", - заявив Волц. 

За його словами, все почалося із розмов президента США Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. 

"І тепер у нас є технічні групи, фактично з українцями і росіянами на одному об'єкті, які проводять непрямі переговори", - зазначив радник з нацбезпеки. 

Він повідомив, що на переговорах у Саудівській Аравії 24 березня обговорюватимуться зокрема питання припинення вогню в Чорному морі. 

"На цьому тижні тепер ми будемо говорити про припинення вогню на Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зернове паливо і знову розпочати торгівлю в Чорному морі", - зазначив Волц. 

А вже після цього, за словами Волца, планується обговорення лінії фронту, питання територій, досягнення і підтримки сталого миру. 

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 березня українські чиновники знову зустрінуться з американськими в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться на рівні технічних команд. За його словами, в цей день у США запланована зустріч з Росією в Саудівській Аравії.

Спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що США відправлять у Саудівську Аравію команди на непрямі переговори з Україною та РФ.

Однак за словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, Україна розглядає наступну зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США. Контактів української команди з росіянами не передбачається

А сьогодні увечері міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у Саудівській Аравії вже почалася зустріч делегацій України та США. За його словами, сторони обговорюють пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури.

Детальніше про те, хто бере участь у переговорах від США, України та Росії, і як будуть проходити ці переговори - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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