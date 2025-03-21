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Келлог заявив про непрямі переговори України і РФ у Саудівській Аравії: реакція МЗС

Київ, П'ятниця 21 березня 2025 15:18
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Келлог заявив про непрямі переговори України і РФ у Саудівській Аравії: реакція МЗС Фото: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна розглядає наступну зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США. Контактів української команди з росіянами не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого на брифінгу.

"Ми розглядаємо цю зустріч як технічну і двосторонню українсько-американську, про біганину якусь по кімнатах мені нічого не відомо. Контактів з росіянами не заплановано в української команди", - заявив речник.

За його словами, станом на сьогодні українська команда спілкується з американської стороною, а вона - з російською. Тихий зазначив, що така модель довела свою ефективність в минулому. У 2022 році Україна уклала Чорноморську зернову ініціативу, в якій цю роль відігравали ООН і Туреччина.

"Такий формат дипломатії, в якому є сторона, яка робить човникову роботу, він можливий, тому ми і зараз так це розглядаємо. Готель там (мається на увазі минула зустріч у Джидді, - ред.) великий, я там був на минулих політичних переговорах, і я переконаний, що там достатньо місця. Ми не знаємо про те, чи там готується окрема зустріч американо-російська, це їхня справа. Наша делегація їде зустрічатися з американцями", - пояснив він.

Заява Келлога про непрямі переговори

Нагадаємо, спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що США відправлять у Саудівську Аравію команди на непрямі переговори з Україною та РФ.

За його словами, йдеться про переговори, коли обидві сторони приходять на зустріч, але перебувають у різних кімнатах, а переговори відбуваються за участі посередників.

За один день американська команда хоче дізнатися умови і позицію Росії та України в питанні припинення вогню. Келлог додав, що це "по суті човникова дипломатія".

Переговори України і США

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував нову зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня. Речник МЗС повідомив, що зустріч буде технічною. На ній сторони обговорять параметри пропозицій про різні режими припинення вогню.

Поки невідомо, хто поїде у Саудівську Аравію від України. За словами Зеленського, будуть присутні військові, енергетики і фахівці з портової та іншої цивільної інфраструктури.

Що відомо про нову зустріч у Саудівській Аравії - у матеріалі РБК-Україна.

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