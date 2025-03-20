Зеленський анонсував нову зустріч команд України та США в Саудівській Аравії
Україна планує нову зустріч з американською командою. Вона має відбутись наступного понеділка в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
Український президент розповів, що одна з наступних зустрічей між українською та американською командами відбудеться вже в понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії.
"Будуть присутні наші технічні команди. Я так розумію, структура така, що спочатку відбудеться зустріч України з Америкою, а потім, як зазначали американські партнери, у межах чинної дипломатії - Америка з Росією", - пояснив Зеленський.
Він також зауважив, що можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.
Переговори США з Україною та Росією
Нагадаємо, 11 березня, в місті Джидда, Саудівська Аравія, відбулась зустріч делегацій України та Штатів. Діалог між ними тривав протягом восьми годин. Як результат під час переговорів Київ погодився на 30-денний режим припинення вогню, а Штати відновили військову допомогу та обмін розвідданими.
Ба більше, сторони вирішили, що Київ та Вашингтон все ж підпишуть угоду щодо рідкісноземів.
Крім того, днями російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп обговорили врегулювання війни Росії проти України.
Диктатор фактично відмовився від пропозиції Вашингтона про повне припинення вогню, висунувши для цього нездійсненні умови.
При цьому глава Кремля нібито погодився припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.
Натомість вчора ввечері президент України Зеленський провів розмову з Трампом. Це була їх перша розмова після сварки в Білому домі.
Близько 18:00 години за київським часом стало відомо, що президент Трамп і Зеленський завершили телефонну розмову. Трамп заявив, що вона пройшла "дуже добре".
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