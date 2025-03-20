США організують непрямі переговори між Україною та РФ у Саудівській Аравії, - Келлог

Американські чиновники в понеділок, 24 березня, проведуть окремі зустрічі з українськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії. Таким чином Вашингтон хоче організувати непрямі переговори України та РФ.

Як передає РБК-Україна , про це спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив в інтерв'ю американському журналісту Гленну Беку.

"Цього тижня ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори в Саудівській Аравії, коли обидві сторони приходять, але перебувають у різних кімнатах", - зазначив Келлог.

За його словами, за один день американська сторона хоче дізнатися умови і позицію Росії та України в питанні припинення вогню.

"По суті, це човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді... Подивимося, чи вдасться нам досягти всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення війни", - додав Келлог.