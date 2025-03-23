Уолтц о "непрямых переговорах" Украины и РФ: мы близки к миру, как никогда раньше

"Мы продвигаемся ближе, и мы ближе к соглашению (мирному соглашению между Украиной и РФ), чем когда-либо прежде", - заявил Уолтц.

По его словам, все началось с разговоров президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"И теперь у нас есть технические группы, фактически с украинцами и россиянами на одном объекте, которые проводят непрямые переговоры", - отметил советник по нацбезопасности.

Он сообщил, что на переговорах в Саудовской Аравии 24 марта будут обсуждаться в частности вопросы прекращения огня в Черном море.

"На этой неделе теперь мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю в Черном море", - отметил Уолтц.

А уже после этого, по словам Уолтца, планируется обсуждение линии фронта, вопрос территорий, достижения и поддержания устойчивого мира.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 марта украинские чиновники снова встретятся с американскими в Саудовской Аравии. Встреча состоится на уровне технических команд. По его словам, в этот день у США запланирована встреча с Россией в Саудовской Аравии.

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что США отправят в Саудовскую Аравию команды на непрямые переговоры с Украиной и РФ.

Однако по словам представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого, Украина рассматривает следующую встречу в Саудовской Аравии как двустороннюю с представителями США. Контактов украинской команды с россиянами не предвидится