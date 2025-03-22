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Без зустрічей віч-на-віч. WP дізналося, як пройдуть "непрямі переговори" України та РФ

Субота 22 березня 2025 16:11
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Без зустрічей віч-на-віч. WP дізналося, як пройдуть "непрямі переговори" України та РФ Фото: переговорники будуть у різних кімнатах (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок переговорники з України та Росії прибудуть до Саудівської Аравії для участі в переговорах про припинення вогню. Однак сторони не зустрічатимуться віч-на-віч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами Юрія Ушакова, головного помічника російського диктатора Володимира Путіна із зовнішньої політики, переговори за посередництва США будуть зосереджені на припиненні вогню в Чорному морі. Крім того, як очікується, РФ відмовиться від ударів по енергетиці. Тобто, йдеться про часткове припинення вогню. Москва також дала зрозуміти, що переговори в Саудівській Аравії стосуватимуться поставок зерна через Чорне море, що було частиною попередньої угоди, яку уклали влітку 2022 року.

WP пояснює, що перемовники двох країн перебуватимуть в окремих кімнатах, а посередники передаватимуть інформацію одним та іншим.

"Це будуть переговори на близькій відстані... щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", - заявив в інтерв'ю ABC News спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Російську делегацію в Ер-Ріяді очолять сенатор Григорій Карасін, який курирує іноземні справи, а також високопоставлений радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Україну представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров і заступник глави ОП Павло Паліса, про що повідомив високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що до складу делегації також увійдуть експерти з енергетики та "люди, які глибоко розбираються в портовій інфраструктурі".

Серед американських посередників будуть директор із планування політики при держсекретарі Марко Рубіо Майкл Антон, а також помічники Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волтца.

Нагадаємо, днями речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна розглядає майбутню зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США. За його словами, контакту української команди з росіянами не передбачається, а про "біганину" по кімнатах, як стверджував Тихий, йому нічого невідомо.

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