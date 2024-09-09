Волонтер втратив лідерство. Як змінився рейтинг українців-мультимедалістів після Паралімпіади

Збірна України завершила виступи на своїх восьмих літніх Паралімпійськиї іграх. У списку найтитулованіших вітчизняних атлетів відбулися зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки змагань .

До старту Паралімпіади-2024 перше місце за кількістю медалей ділили чотири спортсмени з 15-ма медалями. Топ мультимедалістів склали Максим Крипак, Максим Веракса, Віктор Смирнов та Олена Акопян.

Після Ігор у Парижі на перше місце за загальною кількістю нагород вийшли плавці Максим Веракса та Євгеній Богодайко. Обидва завоювали по 16 нагород.

40-річному Вераксі знадобилось п'ять Паралімпіад для того, щоб досягти цього показника. У Парижі-2024 українець здобув одну нагороду – "срібло" на 100-метрівці вільним стилем.

Натомість 30-річний Богодайко досягнув показника 16 медалей за чотири Паралімпіади. На цьогорічних змаганнях плавець здобув дві "бронзи".

Фото: Максим Веракса загалом здобув 16 паралімпійських нагород (Getty Images)

Топ-5 найтитулованіших паралімпійців в історії України

1-2. Максим Веракса (плавання, 2008-2024) – 16 медалей (8+2+6)

1-2. Євгеній Богодайко (плавання, 2012-2024) – 16 (6+5+5)

3-5. Максим Крипак (плавання, 2016-2020) – 15 (10+4+1)

3-5. Віктор Смирнов (плавання, 2004-2020) – 15 (6+4+5)

3-5. Олена Акопян (плавання, 1996-2008, біатлон/лижні перегони, 1998) – 15 (1+8+6)

Попри зміну лідера за кількістю нагород, плавець Максим Крипак посідає чисте перше місце за "золотом" (10) та наразі залишається єдиним українцем, який виграв 10 золотих медалей на Паралімпійських іграх.

Що відомо про лідерів заліку

Максим Веракса – 40-річний плавець, представляє Харківщину. Чемпіон трьох Паралімпійських ігор (2008, 2012, 2016), на яких за кар'єру зібрав 16 медалей усіх ґатунків. 12-разовий чемпіон світу.

Євгеній Богодайко – 30-річний плавець, представляє Полтавську область. Шестиразовий чемпіон Паралімпійських ігор. Також шестиразовий чемпіон світу.

Максим Крипак – 29-річний плавець, представляє Харківщину. На Паралімпіадах 2016 та 2020 завоював по п'ять золотих нагород. П'ятиразовий чемпіон світу. У 2022 році після початку повномасштабної війни призупинив кар'єру та став волонтером. У Паралімпіаді-2024 участі не брав.

Фото: Максим Крипак займається волонтерською діяльністю (instagram.com/krypak_)

Скільки медалей здобула Україна на Паралімпіадах

Україна дебютувала на Паралімпійських іграх у 1996 році – в американській Атланті. За весь час наші спортсмени вибороли 695 медалей: 554 нагороди на літніх Іграх та 141 – на зимових.

У скарбничці України за всю історію опинилося 209 золотих, 241 срібна та 245 бронзових медалей. Найбільше призових місць вдалося завоювати у плаванні – 283.

Найуспішнішою для збірної України стала літня Паралімпіада у Ріо-де-Жанейро-2016. Там українські параатлети здобули 117 нагород (41 золота) та 3-тє місце в медальному рейтингу.

Скільки заробили українські паралімпійці в Парижі

До речі, українські спортсмени разом заробили 8,095 мільйона доларів призових від Мінмолодіспорту за підсумками виступів на Паралімпійських іграх-2024. Найбільшу суму призових отримає Андрій Трусов (490 тисяч доларів), який здобув п'ять медалей.