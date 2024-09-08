Паралімпіада-2024: підсумки дня 8 вересня та фінальний медальний залік

Паралімпійські ігри 2024 року в Парижі добігли кінця. Українські спортсмени впродовж змагань завоювали 82 нагороди.

Короткі підсумки дня і остаточне становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна .

В останній змагальний день українці виграли три медалі. Паралімпійським чемпіоном став каноїст Владислав Єпіфанов.

Які медалі 8 вересня здобули українці на Паралімпійських іграх-2024

Українка Марина Мажула завоювала срібну нагороду змагань. Веслувальниця фінішувала другою у заїзді байдарок-одиночок. Українка та конкурентки змагалися на дистанції 200 м (клас KL1).

Владислав Єпіфанов став паралімпійським чемпіоном у веслуванні. Кермуючи ва'а, він виграв заплив на 200 м. Український каноїст встановив рекорд Паралімпійських ігор у дисципліні.

Нарешті Антон Крюков здобув "срібло" в пауерліфтингу. Він змагався у ваговій категорії до 107 кг. У фіналі українець "витиснув" 251 кг у найкращій спробі та поступився лише Ахмаду Амінзаде з Ірану.

Яке місце України в медальному заліку за підсумками Паралімпійських ігор-2024

Збірна України завершила головний форум чотиріччя на 7-й сходинці в загальному списку команд. Загалом вітчизняні параатлети завоювали 82 нагороди, зокрема 22 золоті, 28 срібні та 32 бронзові. Цей результат став четвертим в історії України. Найбільше медалей українці здобули на Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро (117 нагород). Тоді в медальному заліку вдалося фінішувати третіми.

Китай став найкращою командою Ігор. Параспортсмени з Піднебесної завоювали 220 медалей (94 – "золото"). Китайські атлети надупевнено випередили збірні Сполученого Королівства та США. Вони лише вдвох змогли би перевершити лідера медального заліку. Британці виграли 124 медалі (49 золотих), а от американці здобули 105 нагород (36 золотих).