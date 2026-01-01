ua en ru
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки

Україна, Четвер 01 січня 2026 08:05
UA EN RU
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки Фото: росіяни кілька разів обстрілювали місто 31 грудня та 1 січня (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

У новорічну ніч росіяни здійснили кілька атак ударними дронами на Одесу, внаслідок чого у місті зафіксована низка НП. Йдеться про пошкоджені будинки, пожежі тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника МВА Одещини Сергія Лисака в Telegram.

За його словами, в Одесі через обстріли РФ зафіксовано падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків.

"Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби", - повідомив чиновник.

Лисак також зазначив, що напередодні, 31 грудня, відбулися дві важливі події для міста:

"По-перше, Одеса вчергове відчула підтримку всієї країни: через тимчасову зупинку електротранспорту інші міста відгукнулися і вже найближчим часом ми отримаємо автобуси зі Львова, Миколаєва, Маріуполя, Житомира та Кропивницького. Дякую очільникам міст та віцепремʼєр-міністру Олексію Кулебі за підтримку у цей складний час!" - написав голова МВА

А ще в обласному центрі, як стверджує Лисак, офіційно розпочало роботу нове добровольче формування територіальної громади "Одеса".

"Відвідав бійців, подякував за готовність захищати місто. Хлопці вже заступили на перше чергування й мають бойовий досвід. В цю ніч вони вже успішно захистили свою ділянку, за що окремо дякую. Це важливе підсилення для Одеси!" - підсумував начальник адміністрації

Нагадаємо, Одеса потрапила до переліку тих міст, які ворог атакував в ніч з 31 грудня на 1 січня. В області згодом пошкодили енергетичну інфраструктуру, виникла пожежа.

