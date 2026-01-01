На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
У новорічну ніч росіяни здійснили кілька атак ударними дронами на Одесу, внаслідок чого у місті зафіксована низка НП. Йдеться про пошкоджені будинки, пожежі тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника МВА Одещини Сергія Лисака в Telegram.
За його словами, в Одесі через обстріли РФ зафіксовано падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків.
"Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби", - повідомив чиновник.
Лисак також зазначив, що напередодні, 31 грудня, відбулися дві важливі події для міста:
"По-перше, Одеса вчергове відчула підтримку всієї країни: через тимчасову зупинку електротранспорту інші міста відгукнулися і вже найближчим часом ми отримаємо автобуси зі Львова, Миколаєва, Маріуполя, Житомира та Кропивницького. Дякую очільникам міст та віцепремʼєр-міністру Олексію Кулебі за підтримку у цей складний час!" - написав голова МВА
А ще в обласному центрі, як стверджує Лисак, офіційно розпочало роботу нове добровольче формування територіальної громади "Одеса".
"Відвідав бійців, подякував за готовність захищати місто. Хлопці вже заступили на перше чергування й мають бойовий досвід. В цю ніч вони вже успішно захистили свою ділянку, за що окремо дякую. Це важливе підсилення для Одеси!" - підсумував начальник адміністрації
Нагадаємо, Одеса потрапила до переліку тих міст, які ворог атакував в ніч з 31 грудня на 1 січня. В області згодом пошкодили енергетичну інфраструктуру, виникла пожежа.