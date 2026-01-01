Атака РФ на Запоріжжя на Новий рік: поранено п'ятеро осіб, серед них - підліток (фото)
Перед боєм курантів у Новорічну ніч росіяни вкотре за добу завдали ударів по Запоріжжю, в результаті чого п'ятеро осіб постраждали, серед яких - підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Внаслідок обстрілу отримали поранення 44 та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річних хлопець. Парамедики надали допомогу усім постраждалим та транспортували одного потерпілого до медичного закладу", - написали в пресслужбі ДСНС.
Психологи служби надзвичайних ситуацій надали допомогу сімом громадянам, серед яких троє дітей.
"Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється". - додали рятувальники.
Фото: рятувальники ліквідують наслідки ударів РФ (ДСНС України)
Атаки РФ на Запоріжжя
Росіяни в останні дні вже минулого року інтенсивно обстрілювали Запоріжжя та область. Наприклад, 31 грудня ворог завдав удару вдень - виникли пожежі, багатоповерхівку пошкоджено вибуховою хвилею.
Також місцева влада повідомляла про автомобілі, які загорілись в результаті атаки РФ. Пізніше ввечері, 31 грудня, агресор завдав повторного удару.
Ще ворог обстрілював Запоріжжя 30 грудня. Під удар потрапили об’єкти інфраструктури та житлова забудова.
Слід зазначити, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам продовжувати окупацію Запорізької області та наступати на Запоріжжя попри мирні переговори та зусилля Києва, США та Європи досягти завершення війни.