Атака РФ на Запоріжжя на Новий рік: поранено п'ятеро осіб, серед них - підліток (фото)

Перед боєм курантів у Новорічну ніч росіяни вкотре за добу завдали ударів по Запоріжжю, в результаті чого п'ятеро осіб постраждали, серед яких - підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Внаслідок обстрілу отримали поранення 44 та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річних хлопець. Парамедики надали допомогу усім постраждалим та транспортували одного потерпілого до медичного закладу", - написали в пресслужбі ДСНС. Психологи служби надзвичайних ситуацій надали допомогу сімом громадянам, серед яких троє дітей. "Ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється". - додали рятувальники. Фото: рятувальники ліквідують наслідки ударів РФ (ДСНС України)