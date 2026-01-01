Волынь всю ночь была под ударом "Шахедов": есть попадания, более 100 тысяч без света

Фото: Луцк и Ковель атаковали дроны в новогоднюю ночь (facebook.com_DSNSODE)

Российские войска атаковали Волынскую область всю ночь. Из-за обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого в Telegram.

"Всю ночь область находилась под массированным ударом БпЛА типа "Шахед". Всего несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни", - рассказал Рудницкий. По его словам, часть российских "Шахедов" дронов удалось сбить силам противовоздушной обороны. В то же время зафиксированы и попадания, в результате которых возникли пожары. Возгорания произошли, в частности, в Луцке и Ковельском районе, их ликвидация продолжается. На местах прилетов работают все соответствующие службы, ведется ликвидация последствий атаки. По данным "Волыньоблэнерго", из-за обстрелов без электроснабжения остались 103 341 абонент. Как уточнил глава ОГА, информация о погибших или раненых пока не поступала.