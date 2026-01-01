Волынь всю ночь была под ударом "Шахедов": есть попадания, более 100 тысяч без света
Российские войска атаковали Волынскую область всю ночь. Из-за обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого в Telegram.
"Всю ночь область находилась под массированным ударом БпЛА типа "Шахед". Всего несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни", - рассказал Рудницкий.
По его словам, часть российских "Шахедов" дронов удалось сбить силам противовоздушной обороны. В то же время зафиксированы и попадания, в результате которых возникли пожары. Возгорания произошли, в частности, в Луцке и Ковельском районе, их ликвидация продолжается.
На местах прилетов работают все соответствующие службы, ведется ликвидация последствий атаки.
По данным "Волыньоблэнерго", из-за обстрелов без электроснабжения остались 103 341 абонент.
Как уточнил глава ОГА, информация о погибших или раненых пока не поступала.
Атака на Украину в новогоднюю ночь
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января взрывы прогремели в областном центре Волыни и Ковельской общине. По данным местных властей, в результате российской атаки в Луцке возник пожар.
На Новый год враг также "поздравил" Одессу несколькими волнами атак, в результате чего в городе возникли пожары.
Из-за падения "Шахедов" и обломков зафиксировано возгорание на объектах инфраструктуры, а также повреждения жилых домов. Спасатели ликвидировали все пожары, на местах обстрела работали взрывотехники.
Кроме того, в новогоднюю ночь войска РФ атаковали Запорожье ударными БпЛА. В результате обстрела ранения получили пятеро гражданских, среди которых - 15-летний подросток.