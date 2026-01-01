Луцьк, Суми, Одеса. РФ масовано атакує Україну дронами: що відомо

Російські окупанти в ніч з 31 грудня на 1 січня масовано атакують Україну дронами. Під ударом вже опинилися Луцьк, Одеса та Суми.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

В Луцьку масштабна пожежа;

В Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру, виникла пожежа.

Чим атакує РФ

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакують Україну дронами на протягом всього вечора та ночі.

За останні кілька годин військові фіксували безпілотники у Чернігівській, Київській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Одеській, Харківській та Донецькій областях.

Луцьк

Перші вибухи у Луцьку пролунали приблизно о 01:04. Перед цим мер Ігор Поліщук попереджав, що на місто летить "Шахед".

Згодом через 30 та 40 хвилин у Луцьку було чути повторні вибухи. Водночас Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців міста бути в укриттях. Згідно інформації мера та військових, на місто знову летіли дрони.

Вже о 01:56 Поліщук написав, що в Луцьку замість святкових вогнів сталася пожежа через атаку РФ. Також він показав кадри вогню.

Одеса та Одеська область

Пізно ввечері, 31 грудня, о 23:28 в Одесі було чути вибухи. Через півгодини глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що за кілька хвилин що Нового року РФ атакувала енергетичну інфраструктуру області. На одному з об’єктів виникла пожежа.

"Внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Одеси. Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків", - написав глава ОВА.

Приблизно о 02:00 в Одесі повторно почали лунати серії вибухи. Кіпер повідомив, що Одеська область під масованою атакою дронів.

Обстріл інших міст

Протягом цієї ночі, окрім вищезгаданих міст, вибухи лунали у Сумах та Ковелі (Волинська область). Окрім того, о 01:18 у Київській області були зафіксовані дрони та працювали сили ППО.

Щодо наслідків у цих містах - інформації поки не було.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.