Вольфсбург - Шахтер: где смотреть матч

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграют немецкий "Вольфсбург" и украинский "Шахтер". Букмекеры считают фаворитом соперника украинской команды.

12 марта 22:00

Вольфсбург, стадион "Вольфсбург Арена"

Матч состоится в четверг, 12 марта, на стадионе "Вольфсбург Арена" и пройдет при пустых трибунах из-за принятых мер безопасности в связи с распространением коронавируса.

В прямом эфире за трансляцией игры можно следить на телеканале "Футбол 1". Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. За час до этого выйдет программа "Шлях до Гданська", в которой эксперты и гости студии обсудят предстоящую встречу.

Интересные факты

Ранее пути "Вольфсбурга" и "Шахтера" в матчах еврокубковых турниров не пересекались.

"Горняки" в 1/16 финала Лиги Европы прошли португальскую "Бенфику", а "волки" без проблем справились со шведским "Мальме", который на групповом этапе оставил за бортом еврокубков киевское "Динамо".

Сам "Вольфсбург" в группе нынешнего розыгрыша турнира встречался с украинской "Александрией". Бронзовый призер УПЛ дважды уступил немецкой команде - 1:3 и 0:1.