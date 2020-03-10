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Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет при пустых трибунах

Новости » Спорт     10.03.2020 - 15:39
Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет при пустых трибунах
Фото: "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы (shakhtar.com)

Решение были согласовано между городскими властями и футбольным клубом из-за распространения коронавируса

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером", который запланирован на 12 марта, пройдет при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого клуба в Twitter.

Сообщается, что решение о проведении матча без зрителей было согласовано между городскими властями и футбольным клубом.

"Первый матч против "Шахтера" пройдет без зрителей. Цены на билеты будут возвращены", - сообщили в клубе.

Матч &quot;Вольфсбург&quot; - &quot;Шахтер&quot; пройдет при пустых трибунах

Напомним, из-за эпидемии коронавируса министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал отменить все массовые мероприятия с численностью участников свыше 1 тысячи человек на территории страны.

Также сообщалось, что вечером 9 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел ограничительные меры на всей территории страны из-за коронавируса. В частности, были приостановлены все футбольные матчи до 3 апреля.

Кроме этого РБК-Украина писало, что товарищеский матч между сборными Польши и Украины по футболу, который запланирован на 31 марта в Хожуве, может пройти без зрителей из-за коронавируса.

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