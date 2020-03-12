Вольфсбург - Шахтар: де дивитися матч

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграють німецький "Вольфсбург" і український "Шахтар". Букмекери вважають фаворитом суперника української команди.

12 березня 22:00

Вольфсбург, стадіон "Вольфсбург Арена"

Матч відбудеться в четвер, 12 березня, на стадіоні "Вольфсбург Арена" і пройде за порожніх трибун через вжитих заходів безпеки у зв'язку з поширенням коронавірусу.

У прямому ефірі за трансляцією гри можна стежити на телеканалі "Футбол 1". Стартовий свисток - о 22:00 за київським часом. За годину до цього вийде програма "Шлях до Гданська", в якій експерти і гості студії обговорять майбутню зустріч.

Цікаві факти

Раніше шляхи "Вольфсбурга" і "Шахтаря" в матчах єврокубкових турнірів не перетиналися.

"Гірники" в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшли португальську "Бенфіку", а "вовки" без проблем впоралися зі шведським "Мальме", який на груповому етапі залишив за бортом єврокубків київське "Динамо".

Сам "Вольфсбург" в групі нинішнього розіграшу турніру зустрічався з українською "Олександрією". Бронзовий призер УПЛ двічі поступився німецькій команді - 1:3 і 0:1.