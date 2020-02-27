"Шахтер" прошел "Бенфику" на пути в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: "Бенфика" - "Шахтер" (shakhtar.com)

"Горняки" отыгрались с 1:3

Донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на "Эштадиу ду Бенфика" завершился со счетом 3:3.

Счет в матче на 9 минуте открыл игрок португальской команды Пицци ударом с линии штрафной. Спустя три минуты "Шахтер" отыгрался - автоголом отметился защитник португальцев Рубен Диаш. На 36 минуте "Бенфика" вновь вышла вперед. Тот же Диаш забил "Шахтеру", замкнув навес Пицци с углового.

Третий мяч португальцы забили на 47 минуте. Рафа Силва нанес невероятный удар из-за пределов штрафной после грубой ошибки Матвиенко и Пятова. Спустя две минуты Степаненко головой переправил мяч в ворота "Бенфики" после навеса Тайсона с углового. Алан Патрик сравнял счет на 71 минуте, получив мяч после рикошета от соперника.

ДААААА! МЫ – В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ!



КАКАЯ ИГРА! 3:3 В ЛИССАБОНЕ И 5:4 ПО СУММЕ ДВУХ МАТЧЕЙ!#БенфикаШахтер @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/xDdQNG388F — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2020

Первый поединок завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Таким образом, донецкий клуб по сумме двух матчей прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится завтра, 28 февраля.