ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Шахтер" прошел "Бенфику" на пути в 1/8 финала Лиги Европы

Новости » Спорт     27.02.2020 - 23:53
"Шахтер" прошел "Бенфику" на пути в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: "Бенфика" - "Шахтер" (shakhtar.com)

"Горняки" отыгрались с 1:3

Донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на "Эштадиу ду Бенфика" завершился со счетом 3:3.

Счет в матче на 9 минуте открыл игрок португальской команды Пицци ударом с линии штрафной. Спустя три минуты "Шахтер" отыгрался - автоголом отметился защитник португальцев Рубен Диаш. На 36 минуте "Бенфика" вновь вышла вперед. Тот же Диаш забил "Шахтеру", замкнув навес Пицци с углового.

Третий мяч португальцы забили на 47 минуте. Рафа Силва нанес невероятный удар из-за пределов штрафной после грубой ошибки Матвиенко и Пятова. Спустя две минуты Степаненко головой переправил мяч в ворота "Бенфики" после навеса Тайсона с углового. Алан Патрик сравнял счет на 71 минуте, получив мяч после рикошета от соперника.

Первый поединок завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Таким образом, донецкий клуб по сумме двух матчей прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится завтра, 28 февраля.

Матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей Украина сократила отставание в таблице коэффициентов УЕФА
Новости Украины ШахтерЛига Европыплей-оффБенфика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь