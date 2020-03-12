Вольфсбург - Шахтер: прогноз букмекеров

Фото: "Шахтер" готовится к матчу с "Вольфсбургом" (twitter.com/FCShakhtar)

Специалисты считают фаворитом немецкий клуб

Донецкий "Шахтер" в ожидании выездного противостояния 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

12 марта 22:00

Вольфсбург, стадион "Вольфсбург Арена"

По мнению букмекерских контор, фаворитом первой игры является немецкий клуб. На успех "Вольфсбурга" можно поставить с коэффициентом 2,15, а на то, что победу одержит "Шахтер" - 3,55. Ничейный результат равен 3,45. Проход в 1/4 финала чемпиона Украины на данный момент оценивается в 1,80, а "волков" - в 2,08.

Без зрителей

Игра в Германии пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято городскими властями и футбольным клубом из-за распространения коронавируса.

Ответный матч "Шахтер" - "Вольфсбург", который также может пройти без болельщиков, запланирован на 19 марта на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало - в 19:55.

Предыдущий этап

В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" прошел "Бенфику", сыграв 2:1 дома и 3:3 на выезде, а "Вольфсбург" дважды легко разобрался со шведским "Мальме": 2:1 на своем поле и 3:0 в гостях.