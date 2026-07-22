На вокзалі в Харкові утворилися черги: УЗ назвала причину та пояснила нові правила контролю

На залізничному вокзалі Харкова виникли великі черги через посилені заходи безпеки. В "Укрзалізниці" пояснили, що нині через рамки контролю проходять усі пасажири, які прямують до платформ №2-6, а не лише до першої платформи, як було раніше.
Про це "Укрзалізниця" розповіла в коментарі для РБК-Україна.
Головне:
Як пояснили в компанії, зміни пов'язані з новим розкладом руху поїздів.
Зараз близько 90% пасажирських рейсів відправляються не з першої платформи, а з приймально-відправного парку (платформи №2-6). Через це для контролю всіх пасажирів далекого та приміського сполучення організували проходження через рамки безпеки, встановлені в головному залі вокзалу.
В "Укрзалізниці" уточнили, що така технологія діє з 28 червня 2026 року.
У компанії зазначили, що найбільше скупчення людей сталося 13 липня.
Того дня через затримки поїздів, спричинені атаками російських дронів-камікадзе типу Shahed, одразу кілька поїздів вирушали одночасно. Через це біля рамок контролю утворилися великі черги.
Користувачі соцмереж повідомили про черги на залізничному вокзалі у Харкові (скриншот Threads)
Для прискорення проходження пасажирів "Укрзалізниця" посилила наряди поліції, залучила додаткових співробітників воєнізованої охорони та працівників вокзалу.
В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам заздалегідь планувати поїздки та прибувати на вокзал із запасом часу, щоб встигнути пройти контроль безпеки.
Крім того, у компанії повідомили, що зараз розглядають можливість перенести рамки безпеки до тунелів вокзалу. Реалізувати це планують після отримання додаткового обладнання.
Також у компанії наголосили, що під час повітряної тривоги тунелі відкривають для всіх пасажирів. У такому разі люди можуть безпечно пройти до укриття, а потім - до своїх поїздів без проходження через рамки контролю безпеки.
Нагадаємо, тарифи на квитки у плацкартні, купейні вагони та другий клас "Інтерсіті+" в Україні залишаються незмінними з 2021 року й регулюються державою. Водночас для вагонів СВ та першого класу "Інтерсіті+" діє система динамічного ціноутворення, за якої вартість проїзду залежить від сезону, дня тижня, часу купівлі квитка та заповненості поїзда.
РБК-Україна також розповідало, що через повномасштабну війну та багаторічне зношення "Укрзалізниця" стикається з гострим дефіцитом пасажирських вагонів. Частину рухомого складу було знищено або пошкоджено внаслідок російських обстрілів, тому компанія одночасно ремонтує наявні вагони, закуповує нові та оновлює парк, щоб забезпечити стабільне пасажирське сполучення.