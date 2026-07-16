Старі вагони та дефіцит квитків: чому "Укрзалізниця" не може запустити більше поїздів

Пасажирські вагони УЗ продовжують старіти, а війна лише поглиблює проблему. Частина рухомого складу була знищена або пошкоджена через російські обстріли, ще сотні вагонів потребують ремонту чи мають бути списані.

Про ситуацію з рухомим складом РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Головне: Критичне зношення та втрати: Через російські обстріли знищено 46 пасажирських вагонів, ще 200 потребують капітального ремонту.

Через російські обстріли знищено 46 пасажирських вагонів, ще 200 потребують капітального ремонту. Масштабне оновлення у 2026 році: Цьогоріч УЗ планує відремонтувати власними силами 1184 вагони. Також триває державна програма закупівлі.

Цьогоріч УЗ планує відремонтувати власними силами 1184 вагони. Також триває державна програма закупівлі. Гострий дефіцит місць: Через високий літній попит рухомий склад залучено максимально.

Через високий літній попит рухомий склад залучено максимально. Стабільність рейсів: Графіки руху постійно коригуються з урахуванням безпеки та наявності вагонів, проте в УЗ запевняють, що безпідставних скасувань пасажирських чи приміських поїздів не допускають.

Яка ситуація з пасажирськими вагонами

За даними "Укрзалізниці", від початку повномасштабного вторгнення залізнична інфраструктура та рухомий склад регулярно зазнають російських атак. Із 24 лютого 2022 року було зафіксовано понад 5,4 тисячі обстрілів, унаслідок яких пошкоджено більш як 25,8 тисячі об'єктів.

Через війну вже знищено 46 пасажирських вагонів. Ще 200 вагонів потребують капітального ремонту після обстрілів і атак дронів.

Окрім бойових пошкоджень, компанія стикається й із проблемою фізичного зношення рухомого складу. За даними перевізника, ще 1050 вагонів очікують на обстеження та можливе виведення з експлуатації через вік і непридатний технічний стан.

Середній вік пасажирських вагонів наразі становить 35,4 року, а рівень їхньої зношеності досяг 74,2%.



В УЗ пояснили, чому в Україні не вистачає вагонів (інфографіка РБК-Україна)

Як "Укрзалізниця" оновлює парк

У компанії зазначили, що у 2026 році планують оновити різними видами ремонту 1184 пасажирські вагони. Роботи виконуватимуть власними силами виробничих підрозділів філії "Пасажирська компанія" без залучення сторонніх підрядників.

Паралельно триває закупівля нового рухомого складу. Згідно з державною програмою, у 2025-2028 роках заплановано придбати 366 нових пасажирських вагонів, зокрема по 100 вагонів щороку.

Упродовж 2024-2025 років "Укрзалізниця" вже отримала 66 нових вагонів українського виробництва, закуплених ще у 2023 році.

Крім того, у 2025 році законтрактовано виробництво ще 100 вагонів, із яких 60 мають виготовити та ввести в експлуатацію вже цього року. Загалом по 100 вагонів планують закупити у 2026 та 2027 роках.

У компанії наголосили, що вартість нового пасажирського вагона визначається за результатами відкритих тендерів і залежить від його типу - купейного, СВ чи інклюзивного.

Чому в поїздах досі багато старих вагонів

В "Укрзалізниці" пояснили, що рухомий склад максимально залучений до перевезень через високий попит, особливо в літній сезон.

Лише за червень парк поповнився шістьма новими пасажирськими вагонами та трьома модернізованими дитячими вагонами. Це дало змогу дещо скоротити дефіцит місць на окремих напрямках. Наприклад, на маршруті Київ - Львів співвідношення попиту до пропозиції вдалося знизити з 5:1 до 4:1.

Водночас компанія регулярно коригує графік руху поїздів з урахуванням безпекової ситуації, пасажиропотоку, наявності вагонів, їхнього раціонального використання, економічної доцільності та пропускної спроможності залізничної мережі.

У перевізника запевняють, що роблять усе можливе для збереження стабільного сполучення між регіонами України, а безпідставне скасування пасажирських, приміських чи регіональних рейсів не допускається.