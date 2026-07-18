Повернення квитків на потяг: скільки грошей можна отримати та як оформити через "Дію"

Повернути залізничні квитки та отримати назад гроші можна як онлайн, так і в касах вокзалів. Сума повернення напряму залежить від причин скасування поїздки та часу, що залишився до відправлення потяга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні правила "Укрзалізниці".

Скільки коштів повернуть, якщо ви передумали їхати

Перевізник зазначає, якщо ви повертаєте квиток з особистих причин, зробити це можна через застосунок або сайті залізниці не пізніше ніж за годину до відправлення потяга.

На суму виплати впливає термін, у який ви подаєте заявку:

за 15-20 днів (або раніше) до відправлення - ви отримаєте 100% вартості квитка (або 95%, якщо продаж на рейс відкрився за 40+ днів до відправлення)

за 10-14 днів - повертається 90% (або 95%, якщо продаж відкрився за 19 чи менше днів)

за 5-9 днів - повернути вдасться 75% (або 100%, якщо продаж відкрився менш ніж за 10 днів)

за 1-4 дні - виплачується 50%

менш ніж за добу, але не пізніше 1 години - повертається лише вартість квитка, а вартість плацкарти не компенсується.

Зверніть увагу! Квитки на приміські рейси та поїзди мережі City Express повернути неможливо. Крім того, скасувати вже оформлене повернення також не вдасться.

При поверненні в межах України утримується комісійний збір та збір за послугу повернення у розмірі 50 гривень, а для міжнародних рейсів - 80 гривень.

Термін зарахування коштів на карту залежить від вашого банку і може тривати до 30 банківських днів.

Повернення через "Дія.Підпис"

Для захисту від перекупників "Укрзалізниця" запровадила особливі правила на популярні напрямки.

Зокрема, квитки на потяги №067К / 068Л (Київ - Варшава) та №749Д (Відень - Київ) за добу до відправлення можна повернути виключно через акаунт, підтверджений за допомогою "Дія.Підпис".

Як повернути квиток, якщо рейс запізнився або скасований

У разі скасування рейсу з вини перевізника пасажирам повертають 100% від повної вартості квитка без утримання комісій. Для цього необхідно звернутися до каси вокзалу або оформити претензійне повернення.

Претензійне повернення також застосовується у випадках, якщо:

пасажир захворів чи потрапив у нещасний випадок і повертає квиток пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда

пасажир проїхав лише частину дороги та здав квиток протягом години після зупинки на проміжній станції

поїзд запізнився до відправлення більше ніж на 1 годину

Для подання заяви на сайті залізниці необхідно вказати номер квитка, особисті дані, номер рахунку для виплат і підтвердити запит через "Дія.Підпис".

Підписати форму на пошті потрібно протягом 1 години. Заява розглядається до 7 робочих днів, а виплата коштів на рахунок після погодження може тривати до 180 днів.