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На вокзалі в Харкові утворилися черги: УЗ назвала причину та пояснила нові правила контролю

17:19 22.07.2026 Ср
3 хв
Куди пускатимуть людей без черг та огляду під час повітряної тривоги?
aimg Тетяна Веремєєва
На вокзалі в Харкові утворилися черги: УЗ назвала причину та пояснила нові правила контролю Фото: Залізничний вокзал у Харкові (Getty Images)
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На залізничному вокзалі Харкова виникли великі черги через посилені заходи безпеки. В "Укрзалізниці" пояснили, що нині через рамки контролю проходять усі пасажири, які прямують до платформ №2-6, а не лише до першої платформи, як було раніше.

Про це "Укрзалізниця" розповіла в коментарі для РБК-Україна.

Головне:

  • Причина черг: З 28 червня 2026 року через новий розклад понад 90% поїздів відправляються з платформ №2-6. Це змусило "Укрзалізницю" переправити весь пасажиропотік через рамки безпеки у головній залі вокзалу.
  • Пікове скупчення: Найбільші черги виникли 13 липня, коли через затримки поїздів після атак російських дронів одразу декілька рейсів вирушали одночасно.
  • Заходи УЗ: Для прискорення перевірок залучено додаткові наряди поліції, воєнізовану охорону та персонал вокзалу. У майбутньому рамки контролю планують перенести до тунелів.
  • Заклик до пасажирів: Пасажирів просять прибувати на вокзал із запасом часу, щоб встигнути пройти контроль без запізнення на потяг.
  • Дії під час тривоги: Під час повітряної тривоги тунелі відкривають для вільного проходу всіх пасажирів до укриття та платформ без проходження через рамки.

Чому змінили порядок контролю

Як пояснили в компанії, зміни пов'язані з новим розкладом руху поїздів.

Зараз близько 90% пасажирських рейсів відправляються не з першої платформи, а з приймально-відправного парку (платформи №2-6). Через це для контролю всіх пасажирів далекого та приміського сполучення організували проходження через рамки безпеки, встановлені в головному залі вокзалу.

В "Укрзалізниці" уточнили, що така технологія діє з 28 червня 2026 року.

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Чому утворилися великі черги

У компанії зазначили, що найбільше скупчення людей сталося 13 липня.

Того дня через затримки поїздів, спричинені атаками російських дронів-камікадзе типу Shahed, одразу кілька поїздів вирушали одночасно. Через це біля рамок контролю утворилися великі черги.

На вокзалі в Харкові утворилися черги: УЗ назвала причину та пояснила нові правила контролю
Користувачі соцмереж повідомили про черги на залізничному вокзалі у Харкові (скриншот Threads)

Для прискорення проходження пасажирів "Укрзалізниця" посилила наряди поліції, залучила додаткових співробітників воєнізованої охорони та працівників вокзалу.

Пасажирів закликали приходити завчасно

В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам заздалегідь планувати поїздки та прибувати на вокзал із запасом часу, щоб встигнути пройти контроль безпеки.

Крім того, у компанії повідомили, що зараз розглядають можливість перенести рамки безпеки до тунелів вокзалу. Реалізувати це планують після отримання додаткового обладнання.

Також у компанії наголосили, що під час повітряної тривоги тунелі відкривають для всіх пасажирів. У такому разі люди можуть безпечно пройти до укриття, а потім - до своїх поїздів без проходження через рамки контролю безпеки.

Нагадаємо, тарифи на квитки у плацкартні, купейні вагони та другий клас "Інтерсіті+" в Україні залишаються незмінними з 2021 року й регулюються державою. Водночас для вагонів СВ та першого класу "Інтерсіті+" діє система динамічного ціноутворення, за якої вартість проїзду залежить від сезону, дня тижня, часу купівлі квитка та заповненості поїзда.

РБК-Україна також розповідало, що через повномасштабну війну та багаторічне зношення "Укрзалізниця" стикається з гострим дефіцитом пасажирських вагонів. Частину рухомого складу було знищено або пошкоджено внаслідок російських обстрілів, тому компанія одночасно ремонтує наявні вагони, закуповує нові та оновлює парк, щоб забезпечити стабільне пасажирське сполучення.

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