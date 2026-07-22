На вокзалі в Харкові утворилися черги: УЗ назвала причину та пояснила нові правила контролю

На залізничному вокзалі Харкова виникли великі черги через посилені заходи безпеки. В "Укрзалізниці" пояснили, що нині через рамки контролю проходять усі пасажири, які прямують до платформ №2-6, а не лише до першої платформи, як було раніше.

Про це "Укрзалізниця" розповіла в коментарі для РБК-Україна .

Головне: Причина черг: З 28 червня 2026 року через новий розклад понад 90% поїздів відправляються з платформ №2-6. Це змусило "Укрзалізницю" переправити весь пасажиропотік через рамки безпеки у головній залі вокзалу.

З 28 червня 2026 року через новий розклад понад 90% поїздів відправляються з платформ №2-6. Це змусило "Укрзалізницю" переправити весь пасажиропотік через рамки безпеки у головній залі вокзалу. Пікове скупчення: Найбільші черги виникли 13 липня, коли через затримки поїздів після атак російських дронів одразу декілька рейсів вирушали одночасно.

Найбільші черги виникли 13 липня, коли через затримки поїздів після атак російських дронів одразу декілька рейсів вирушали одночасно. Заходи УЗ: Для прискорення перевірок залучено додаткові наряди поліції, воєнізовану охорону та персонал вокзалу. У майбутньому рамки контролю планують перенести до тунелів.

Для прискорення перевірок залучено додаткові наряди поліції, воєнізовану охорону та персонал вокзалу. У майбутньому рамки контролю планують перенести до тунелів. Заклик до пасажирів: Пасажирів просять прибувати на вокзал із запасом часу, щоб встигнути пройти контроль без запізнення на потяг.

Пасажирів просять прибувати на вокзал із запасом часу, щоб встигнути пройти контроль без запізнення на потяг. Дії під час тривоги: Під час повітряної тривоги тунелі відкривають для вільного проходу всіх пасажирів до укриття та платформ без проходження через рамки.

Чому змінили порядок контролю

Як пояснили в компанії, зміни пов'язані з новим розкладом руху поїздів.

Зараз близько 90% пасажирських рейсів відправляються не з першої платформи, а з приймально-відправного парку (платформи №2-6). Через це для контролю всіх пасажирів далекого та приміського сполучення організували проходження через рамки безпеки, встановлені в головному залі вокзалу.

В "Укрзалізниці" уточнили, що така технологія діє з 28 червня 2026 року.

Чому утворилися великі черги

У компанії зазначили, що найбільше скупчення людей сталося 13 липня.

Того дня через затримки поїздів, спричинені атаками російських дронів-камікадзе типу Shahed, одразу кілька поїздів вирушали одночасно. Через це біля рамок контролю утворилися великі черги.



Користувачі соцмереж повідомили про черги на залізничному вокзалі у Харкові (скриншот Threads)

Для прискорення проходження пасажирів "Укрзалізниця" посилила наряди поліції, залучила додаткових співробітників воєнізованої охорони та працівників вокзалу.

Пасажирів закликали приходити завчасно

В "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам заздалегідь планувати поїздки та прибувати на вокзал із запасом часу, щоб встигнути пройти контроль безпеки.

Крім того, у компанії повідомили, що зараз розглядають можливість перенести рамки безпеки до тунелів вокзалу. Реалізувати це планують після отримання додаткового обладнання.

Також у компанії наголосили, що під час повітряної тривоги тунелі відкривають для всіх пасажирів. У такому разі люди можуть безпечно пройти до укриття, а потім - до своїх поїздів без проходження через рамки контролю безпеки.