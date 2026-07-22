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На вокзале в Харькове образовались очереди: УЗ назвала причину и объяснила новые правила контроля

17:19 22.07.2026 Ср
3 мин
Куда будут пускать людей без очередей во время воздушной тревоги?
aimg Татьяна Веремеева
На вокзале в Харькове образовались очереди: УЗ назвала причину и объяснила новые правила контроля Фото: Железнодорожный вокзал в Харькове (Getty Images)
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На железнодорожном вокзале Харькова возникли большие очереди из-за усиленных мер безопасности. В "Укрзализныце" объяснили, что сейчас через рамки контроля проходят все пассажиры, направляющиеся к платформам №2-6, а не только к первой платформе, как было раньше.

Об этом "Укрзализныця" рассказала в комментарии для РБК-Украина.

Главное:

  • Причина очередей: С 28 июня 2026 через новое расписание более 90% поездов отправляются с платформ №2-6. Это заставило "Укрзализныцю" переправить весь пассажиропоток через рамки безопасности в главном зале вокзала.
  • Пиковое скопление: Самые большие очереди возникли 13 июля, когда из-за задержек поездов после атак российских дронов сразу несколько рейсов отправлялись одновременно.
  • Мероприятия УЗ: Для ускорения проверок были привлечены дополнительные наряды полиции, военизированная охрана и персонал вокзала. В будущем рамки контроля планируют перенести в тоннели.
  • Призыв к пассажирам: Пассажиров просят прибывать на вокзал с запасом времени, чтобы успеть пройти контроль без опоздания на поезд.
  • Действия при тревоге: Во время воздушной тревоги туннели открывают для свободного прохода всех пассажиров до укрытия и платформ без прохождения через рамки.

Почему изменили порядок контроля

Как объяснили в компании, изменения связаны с новым расписанием движения поездов.

Сейчас около 90% пассажирских рейсов отправляются не с первой платформы, а из приемно-отправочного парка (платформы №2-6). Поэтому для контроля всех пассажиров дальнего и пригородного сообщения организовали прохождение через рамки безопасности, установленные в главном зале вокзала.

В "Укрзализныце" уточнили, что такая технология действует с 28 июня 2026 года.

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Почему образовались большие очереди

В компании отметили, что наибольшее скопление людей произошло 13 июля.

В тот день из-за задержек поездов, вызванных атаками российских дронов-камикадзе типа Shahed, сразу несколько поездов отправлялись одновременно. Поэтому у рамок контроля образовались большие очереди.

На вокзале в Харькове образовались очереди: УЗ назвала причину и объяснила новые правила контроля
Пользователи соцсетей сообщили об очередях на железнодорожном вокзале в Харькове (скриншот Threads)

Для ускорения прохождения пассажиров "Укрзализныця" усилила наряды полиции, привлекла дополнительных сотрудников военизированной охраны и вокзала.

Пассажиров призывали приходить раньше времени

В "Укрзализныце" рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и прибывать на вокзал с запасом времени, чтобы успеть пройти контроль безопасности.

Кроме того, в компании сообщили, что сейчас рассматривают возможность перенести рамки безопасности в тоннели вокзала. Реализовать это планируется после получения дополнительного оборудования.

Также в компании подчеркнули, что во время воздушной тревоги тоннели открывают для всех пассажиров. В таком случае люди могут безопасно пройти к укрытию, а затем - к своим поездам без прохождения через рамки контроля безопасности.

Напомним, тарифы на билеты в плацкартные, купейные вагоны и второй класс "Интерсити+" в Украине остаются неизменными с 2021 года и регулируются государством. В то же время, для вагонов СВ и первого класса "Интерсити+" действует система динамического ценообразования, при которой стоимость проезда зависит от сезона, дня недели, времени покупки билета и заполненности поезда.

РБК-Украина также рассказывало, что из-за полномасштабной войны и многолетнего износа "Укрзализныця" сталкивается с острым дефицитом пассажирских вагонов. Часть подвижного состава была уничтожена или повреждена в результате российских обстрелов, поэтому компания одновременно ремонтирует имеющиеся вагоны, закупает новые и обновляет парк, чтобы обеспечить стабильное пассажирское сообщение.

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