На вокзале в Харькове образовались очереди: УЗ назвала причину и объяснила новые правила контроля

На железнодорожном вокзале Харькова возникли большие очереди из-за усиленных мер безопасности. В "Укрзализныце" объяснили, что сейчас через рамки контроля проходят все пассажиры, направляющиеся к платформам №2-6, а не только к первой платформе, как было раньше.

Об этом "Укрзализныця" рассказала в комментарии для РБК-Украина .

Главное: Причина очередей: С 28 июня 2026 через новое расписание более 90% поездов отправляются с платформ №2-6. Это заставило "Укрзализныцю" переправить весь пассажиропоток через рамки безопасности в главном зале вокзала.

С 28 июня 2026 через новое расписание более 90% поездов отправляются с платформ №2-6. Это заставило "Укрзализныцю" переправить весь пассажиропоток через рамки безопасности в главном зале вокзала. Пиковое скопление: Самые большие очереди возникли 13 июля, когда из-за задержек поездов после атак российских дронов сразу несколько рейсов отправлялись одновременно.

Самые большие очереди возникли 13 июля, когда из-за задержек поездов после атак российских дронов сразу несколько рейсов отправлялись одновременно. Мероприятия УЗ: Для ускорения проверок были привлечены дополнительные наряды полиции, военизированная охрана и персонал вокзала. В будущем рамки контроля планируют перенести в тоннели.

Для ускорения проверок были привлечены дополнительные наряды полиции, военизированная охрана и персонал вокзала. В будущем рамки контроля планируют перенести в тоннели. Призыв к пассажирам: Пассажиров просят прибывать на вокзал с запасом времени, чтобы успеть пройти контроль без опоздания на поезд.

Пассажиров просят прибывать на вокзал с запасом времени, чтобы успеть пройти контроль без опоздания на поезд. Действия при тревоге: Во время воздушной тревоги туннели открывают для свободного прохода всех пассажиров до укрытия и платформ без прохождения через рамки.

Почему изменили порядок контроля

Как объяснили в компании, изменения связаны с новым расписанием движения поездов.

Сейчас около 90% пассажирских рейсов отправляются не с первой платформы, а из приемно-отправочного парка (платформы №2-6). Поэтому для контроля всех пассажиров дальнего и пригородного сообщения организовали прохождение через рамки безопасности, установленные в главном зале вокзала.

В "Укрзализныце" уточнили, что такая технология действует с 28 июня 2026 года.

Почему образовались большие очереди

В компании отметили, что наибольшее скопление людей произошло 13 июля.

В тот день из-за задержек поездов, вызванных атаками российских дронов-камикадзе типа Shahed, сразу несколько поездов отправлялись одновременно. Поэтому у рамок контроля образовались большие очереди.



Пользователи соцсетей сообщили об очередях на железнодорожном вокзале в Харькове (скриншот Threads)

Для ускорения прохождения пассажиров "Укрзализныця" усилила наряды полиции, привлекла дополнительных сотрудников военизированной охраны и вокзала.

Пассажиров призывали приходить раньше времени

В "Укрзализныце" рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и прибывать на вокзал с запасом времени, чтобы успеть пройти контроль безопасности.

Кроме того, в компании сообщили, что сейчас рассматривают возможность перенести рамки безопасности в тоннели вокзала. Реализовать это планируется после получения дополнительного оборудования.

Также в компании подчеркнули, что во время воздушной тревоги тоннели открывают для всех пассажиров. В таком случае люди могут безопасно пройти к укрытию, а затем - к своим поездам без прохождения через рамки контроля безопасности.