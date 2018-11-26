Военное положение: Парубий объявил перерыв в заседании Рады

Фото: внеочередное заседание Рады (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы до сих пор не могут перейти к рассмотрению закона по сути

Спикер Верховной рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании парламента на десять минут. Об этом он сказал в ходе внеочередного заседания парламента, которое было созвано для рассмотрения вопроса о военном положении, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента отметил, что никто не сможет помешать проведению этого заседания и принятию решения о введении военного положения.

"Никто и никак не помешает проведению этого решения сессии. Мы сегодня примем необходимое решение. Сейчас я, как глава ВР, объявляю перерыв на 10 минут", - заявил Парубий.

Напомним, Рада не может перейти к рассмотрению проекта закона о введении военного положения. Рассмотрение документа должно было начаться в 16:00. В частности, президиум блокирует Радикальная партия Олега Ляшко, которая требует перерыв для проведения консультаций с президентом

В итоге спикер ВР Андрей Парубий провел регистрацию, в зале зарегистрировались 338 парламентариев. Глава парламента объявил об открытии внеочередного заседания Рады. Однако до объявления перерыва РПЛ продолжала блокировать президию. Также депутаты РПЛ скандируют "Перерва!".

Как писало РБК-Украина ранее, фракция "Народного фронта" предлагает закрепить в указе о введении военного положения в Украине дату выборов президента 31 марта 2019 года.

Подчеркнем, комитет ВР по вопросам нацбезопасности единогласно рекомендовал Раде принять закон о введении военного положения за основу и в целом.