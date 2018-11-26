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Рада не может приступить к рассмотрению закона о военном положении

Новости » Политика    26.11.2018 - 16:42
Рада не может приступить к рассмотрению закона о военном положении
Фото: заседание ВР (РБК-Украина/Виталий Носач)

Депутаты хотят провести консультации с президентом

Верховная рада Украины не может перейти к рассмотрению проекта закона о введении военного положения. Рассмотрение документа должно было начаться в 16:00, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, президиум блокирует Радикальная партия Олега Ляшко.

"Мы требуем провести консультации с президентом", - подчеркнул лидер фракции Ляшко.

В итоге спикер ВР Андрей Парубий провел регистрацию, в ходе которой зарегистрировались 338 парламентариев. Глава парламента объявил об открытии внеочередного заседания Рады.

Однако, по состоянию на 16:45 РПЛ продолжает блокировать президию с требованием объявить перерыв для консультаций с главой государства. Также депутаты РПЛ скандируют "Перерва!".

 

Фото: заседание ВР (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, фракция "Народного фронта" предлагает закрепить в указе о введении военного положеия в Украине дату выборов президента 31 марта 2019 года.

Добавим, комитет Верховной рады Украины по нацбезопасности проголосовал обратиться к силовым структурам с требованием привлечь к ответственности граждан Украины, которые публично обвинили Украину в агрессии против РФ, по статье о государственной измене. 

Заседание Верховной рады по решению о военном положении: онлайн-трансляция Заседание Верховной рады начнется в открытом режиме
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