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НФ предлагает закрепить дату выборов президента 31 марта

Новости » Политика    26.11.2018 - 16:33
НФ предлагает закрепить дату выборов президента 31 марта
Фото: Леонид Емец (РБК-Украина/Виталий Носач)

Только при таких условиях "Народный" фронт" проголосует за военное положение

Фракция "Народного фронта" предлагает закрепить в указе о введении военного положеия в Украине дату выборов президента 31 марта 2019 года. Об этом заявил народный депотат Леонид Емец, передает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата в Facebook.

При этом условии фракция готова поддержать голосование за введение военного положения. Кроме того, "Народный Фронт" предлагает не вводить военное положение на всей территории государства

"Решение фракции НФ: указ Президента о введении военного положения поддержать. Предусмотреть срок действия положения на 30 дней с последующей пролонгацией еще на 30 по потребности (нужно будет решение парламента). Закрепить дату выборов президента 31 марта. Военное положение на отдельных территориях, а не на всю Украину", - отметил Емец.

НФ предлагает закрепить дату выборов президента 31 марта

Напомним, президент Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, внес в парламент проект закона об введение военного положения в Украине.

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