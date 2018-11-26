Воєнний стан: Парубій оголосив перерву у засіданні Ради

Фото: позачергове засідання Ради (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи досі не можуть перейти до розгляду закону по суті

Спікер Верховної ради Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту на десять хвилин. Про це він сказав у ході позачергового засідання парламенту, яке було скликано для розгляду питання про воєнний стан, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова парламенту зазначив, що ніхто не зможе перешкодити проведенню цього засідання та прийняттю рішення щодо введення воєнного стану.

"Ніхто і ніяк не перешкодить проведенню цього рішення сесії. Ми сьогодні приймемо необхідне рішення. Зараз я, як голова ВР, оголошую перерву на 10 хвилин", - заявив Парубій.

Нагадаємо, Рада не може перейти до розгляду проекту закону про введення воєнного стану. Розгляд документа мав початися о 16:00. Зокрема, президію блокує Радикальна партія Олега Ляшка, яка вимагає перерву для проведення консультацій з президентом

У підсумку спікер ВР Андрій Парубій провів реєстрацію, у залі зареєструвалися 338 парламентарів. Глава парламенту оголосив про відкриття позачергового засідання Ради. Однак до оголошення перерви РПЛ продовжувала блокувати президію. Також депутати РПЛ скандують "Перерва!".

Як писало РБК-Україна раніше, фракція "Народного фронту" пропонує закріпити в указі про введення воєнного стану в Україні дату виборів президента 31 березня 2019 року.

Підкреслимо, комітет ВР з питань нацбезпеки одноголосно рекомендував Раді прийняти закон про введення воєнного стану за основу і в цілому.