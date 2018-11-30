Военное положение: за двое суток в Украину не пропустили более 100 граждан РФ

Фото: Андрей Демченко (twitter press-centr.com)

Граждан РФ не пропускали как на границе страны, так и на админгранице с аннексированным Крымом

За последние двое суток на территорию Украины не пропустили более 100 граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко.

По его словам, вчера в Украину не пропустили 75 граждан РФ.

"Позавчера в Украину не пропустили 33 граждан РФ. А за вчера - 75 россиян. За эти сутки пока нет полной информации. Но в целом более 100 граждан не пропустили в Украину", - сообщил Демченко.

Он отметил, что граждан РФ не пропускали как на границе страны, так и на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Напомним, ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам.

РБК-Украина также писало, что в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Добавим также, Украина запретила въезд в Крым для иностранцев. С четверга, 29 ноября, административную границу с оккупированным полуостровом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.

Подчеркнем, в Украине с 28 ноября действует военное положение в десяти областях Украины.