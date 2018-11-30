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Россиян будут пускать в Украину только по гуманитарным причинам, - Цигикал

Новости » Политика    30.11.2018 - 15:14
Россиян будут пускать в Украину только по гуманитарным причинам, - Цигикал
Фото: Петр Цигикал (facebook.com/mvs.gov.ua)

Мужчин из РФ будут пропускать в частном порядке

В связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпогранслужбы Петра Цигикала.

По его словам, Государственная пограничная служба переведена в первый уровень боеготовности, граница охраняется в усиленном режиме, также усилены наряды на границе с Россией и аннексированным Крымом.

"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы будем пропускать", - добавил Цигикал.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет. По мнению президента Петра Порошенко, что эти меры должны помешать РФ формировать отряды частных армий на украинской территории.

В то же время российская сторона заявила, что не будет вводить зеркальные меры.

"Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству", - добавили в МИД России.

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