Россиян будут пускать в Украину только по гуманитарным причинам, - Цигикал

Фото: Петр Цигикал (facebook.com/mvs.gov.ua)

Мужчин из РФ будут пропускать в частном порядке

В связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпогранслужбы Петра Цигикала.

По его словам, Государственная пограничная служба переведена в первый уровень боеготовности, граница охраняется в усиленном режиме, также усилены наряды на границе с Россией и аннексированным Крымом.

"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы будем пропускать", - добавил Цигикал.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет. По мнению президента Петра Порошенко, что эти меры должны помешать РФ формировать отряды частных армий на украинской территории.

В то же время российская сторона заявила, что не будет вводить зеркальные меры.

"Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству", - добавили в МИД России.