Украина запретила въезд в Крым для иностранцев

С сегодняшнего дня в Крым могут заезжать только граждане Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как отмечается, с четверга админграницу с Крымом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.
"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать государственную границу", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В то же время, пограничники сообщили, что в первую очередь запрет касается граждан России.
Напомним, ранее на украинских контрольных пунктах в'езду-выезда, расположенных на административной границе между анексованим Крымом и материковой Украиной, ограничили пропуск граждан РФ.
В понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября.
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков требует полной концентрации действий правоохранителей в период военного положения.