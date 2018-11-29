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Украина запретила въезд в Крым для иностранцев

Новости » Общество    29.11.2018 - 15:49
Украина запретила въезд в Крым для иностранцев
Фото: пункт пропуска "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

С сегодняшнего дня в Крым могут заезжать только граждане Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечается, с четверга админграницу с Крымом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.

"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать государственную границу", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В то же время, пограничники сообщили, что в первую очередь запрет касается граждан России.

Напомним, ранее на украинских контрольных пунктах в'езду-выезда, расположенных на административной границе между анексованим Крымом и материковой Украиной, ограничили пропуск граждан РФ.

В понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков требует полной концентрации действий правоохранителей в период военного положения.

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