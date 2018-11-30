Воєнний стан: за дві доби в Україну не пропустили понад 100 громадян РФ

Фото: Андрій Демченко (twitter press-centr.com)

Громадян РФ не пропускали як на кордоні країни, так і на адмінмежі з анексованим Кримом

За останні дві доби на територію України не пропустили понад 100 громадян Російської Федерації. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив спікер Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко.

За його словами, вчора до України не пропустили 75 громадян РФ.

"Позавчора до України не пропустили 33 громадян РФ. А за вчора - 75 росіян. За цю добу поки що немає повної інформації. Але загалом понад 100 громадян не пропустили до України", - повідомив Демченко.

Він зазначив, що громадян РФ не пропускали як на кордоні країни, так і на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, раніше глава Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив, що у зв'язку з воєнним станом чоловіків з російським громадянством будуть пропускати в Україну тільки з гуманітарних причин.

РБК-Україна також писало, що в зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Додамо також, Україна заборонила в'їзд до Криму для іноземців. З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження діятимуть протягом дії воєнного стану.

Підкреслимо, в Україні з 28 листопада діє воєнний стан у десяти областях України.