ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Водопостачання в Києві відновлено, але 2600 будинків досі залишаються без тепла, - Кличко

Україна, Субота 31 січня 2026 23:20
UA EN RU
Водопостачання в Києві відновлено, але 2600 будинків досі залишаються без тепла, - Кличко Фото: міський голова Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Водопостачання в Києві відновлено, але понад 2600 будинків досі мерзнуть без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, в столиці відновлено водопостачання у всіх районах. Водночас без тепла залишаються близько 2600 будинків.

"Комунальники та енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі киян", - сказав Кличко.

Спеціалісти продовжують усувати проблеми в мережах і відновлювати опалення у всіх будинках, де його наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні раптово зникла електрика, що спричинило перебої з опаленням і водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення.

Через це сталося каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних захисних систем на підстанціях. Унаслідок аварії також довелося розвантажити блоки атомних електростанцій.

Пізніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії вранці. За його словами, області поступово повертаються до планових графіків відключень електроенергії.

Також "Укренерго" повідомило, що в неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових підприємств.

Віталій Кличко повідомляв, що комунальні служби столиці поступово відновлюють постачання води, тепла та електроенергії в оселі киян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Водопостачання
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві