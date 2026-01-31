Водоснабжение в Киеве восстановлено, но 2600 домов до сих пор остаются без тепла, - Кличко
Водоснабжение в Киеве восстановлено, но более 2600 домов до сих пор мерзнут без отопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
По словам Кличко, в столице восстановлено водоснабжение во всех районах. В то же время без тепла остаются около 2600 домов.
"Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян", - сказал Кличко.
Специалисты продолжают устранять проблемы в сетях и восстанавливать отопление во всех домах, где его пока нет.
Напомним, сегодня по всей Украине внезапно пропало электричество, что повлекло перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение.
Из-за этого произошло каскадное отключение в сети и срабатывание автоматических защитных систем на подстанциях. В результате аварии также пришлось разгрузить блоки атомных электростанций.
Позже министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение во всех регионах Украины после масштабной системной аварии утром. По его словам, области постепенно возвращаются к плановым графикам отключений электроэнергии.
Также "Укрэнерго" сообщило, что в воскресенье, 1 февраля, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных предприятий.
Виталий Кличко сообщал, что коммунальные службы столицы постепенно восстанавливают поставки воды, тепла и электроэнергии в дома киевлян.