Водію смертельної ДТП у Києві загрожує до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці ще раз підтвердили, що внаслідок вчорашнього наїзду загинули 4 людей - 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Окрім того, було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

У поліції зазначили, що винуватцем аварії став 49-річний мешканець Херсонської області. Експертиза показала, що в момент вчинення аварії він перебував в тверезому стані. Наразі він отримав підозру.

"Слідчі главку поліції Києва затримали водія у порядку статті 208 КПК України та наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що санкція статті передбачає що 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі вручили фігуранту клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.