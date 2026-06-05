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Водій, який влетів в перехід у Києві, чотири рази був в ДТП

20:02 05.06.2026 Пт
2 хв
Винуватець трагедії виявився злісним порушником
aimg Валерій Ульяненко
Водій, який влетів в перехід у Києві, чотири рази був в ДТП Фото: ДТП у Києві 5 червня (Офіс генпрокурора)
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Водій автомобіля, який влетів у Києві у підземний пішохідний перехід, був в ДТП чотири рази. Сьогодні жертвами аварії стали четверо людей, серед яких є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Винуватця аварії з понівеченого авто діставали рятувальники. Наразі 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, який виявився мешканцем Херсонщини, перебуває в лікарні.

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Правоохоронці встановили, що чоловік є злісним порушником: його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Крім того, він уже був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися протягом цього року.

Аварія сталася на Чоколівському бульварі. За попередніми даними водій не впорався з керуванням на великій швидкості. Унаслідок цього машина в'їхала просто в підземний перехід, де на той момент перебували люди.

На місці ДТП загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей отримали травми.

За фактом смертельної ДТП у столиці вже розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участі автобуса, який перекинувся під час руху. У транспорті перебували 14 дітей - учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували школярів під час екскурсії.

Також зазначимо, що у квітні поблизу болгарсько-турецького кордону сталася смертельна аварія за участі автобуса з громадянами України. Унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще щонайменше 16 осіб зазнали травм.

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