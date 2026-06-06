Водій, який влетів в людей на переході в Києві, мав майже 40 порушень ПДР

Після аварії на Кардачах, де загинули четверо людей, поліція повідомила, що за водієм Mercedes-Benz C300 раніше фіксували десятки порушень ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За словами правоохоронця, за автомобілем, який потрапив у резонансну аварію, було зафіксовано 39 порушень ПДР. Переважна більшість із них стосувалася перевищення швидкості. Лише протягом минулого року таких випадків було 18.

Крім того, у березні цього року за участю цього автомобіля сталася ще одна ДТП без потерпілих.

Білошицький нагадав, що аварія на Кардачах забрала життя чотирьох людей, серед яких була дитина. Ще троє осіб отримали тяжкі травми. Самого водія рятувальникам довелося діставати з повністю розбитого автомобіля.

Після трагедії представник патрульної поліції порушив питання ефективності чинної системи покарань за систематичні порушення правил дорожнього руху.

"Якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху", - наголосив він.

За словами Білошицького, в багатьох країнах світу поряд зі штрафами діють механізми, які дозволяють реагувати саме на повторну небезпечну поведінку водіїв. На його думку, подібні інструменти необхідні й Україні.

Також він навів статистику порушень на дорогах. За період з 1 січня по 5 червня 2026 року підрозділи Національної поліції зафіксували понад 1,05 млн адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Ще понад 1,73 млн постанов було винесено за порушення, зафіксовані камерами автоматичної фіксації.

Білошицький висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок аварії.