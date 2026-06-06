Водителю смертельного ДТП в Киеве грозит до 10 лет лишения свободы
В Киеве водителю Mercedes, который на большой скорости въехал в подземный переход и повлек смерти, объявили о подозрении. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции в Киеве.
Правоохранители еще раз подтвердили, что в результате вчерашнего наезда погибли 4 человека - 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Кроме того, были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.
В полиции отметили, что виновником аварии стал 49-летний житель Херсонской области. Экспертиза показала, что в момент совершения аварии он находился в трезвом состоянии. Сейчас он получил подозрение.
"Следователи главка полиции Киева задержали водителя в порядке статьи 208 УПК Украины и сейчас при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи вручили фигуранту ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что еще известно
Напомним, вчера, 5 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП в районе Караваевых дач. Автомобиль Mercedes-Benz C300 на скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в конструкцию подземного пешеходного перехода, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
Позже выяснилось, что водитель Mercedes был участником уже четырех ДТП, два из которых произошли в течение этого года.
Кроме того, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сказал, что за автомобилем было зафиксировано 39 нарушений ПДД, и большинство из них касались превышения скорости. Только за это полугодие таких случаев было 18.