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Водителю смертельного ДТП в Киеве грозит до 10 лет лишения свободы

15:45 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно о ходе дела по ДТП в Киеве?
aimg Эдуард Ткач
Водителю смертельного ДТП в Киеве грозит до 10 лет лишения свободы Фото: автомобиль, который влетел в переход (facebook.com/pgo.gov.ua)
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В Киеве водителю Mercedes, который на большой скорости въехал в подземный переход и повлек смерти, объявили о подозрении. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции в Киеве.

Правоохранители еще раз подтвердили, что в результате вчерашнего наезда погибли 4 человека - 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Кроме того, были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице.

В полиции отметили, что виновником аварии стал 49-летний житель Херсонской области. Экспертиза показала, что в момент совершения аварии он находился в трезвом состоянии. Сейчас он получил подозрение.

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"Следователи главка полиции Киева задержали водителя в порядке статьи 208 УПК Украины и сейчас при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи вручили фигуранту ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что еще известно

Напомним, вчера, 5 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП в районе Караваевых дач. Автомобиль Mercedes-Benz C300 на скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в конструкцию подземного пешеходного перехода, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Позже выяснилось, что водитель Mercedes был участником уже четырех ДТП, два из которых произошли в течение этого года.

Кроме того, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сказал, что за автомобилем было зафиксировано 39 нарушений ПДД, и большинство из них касались превышения скорости. Только за это полугодие таких случаев было 18.

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