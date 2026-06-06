Водію смертельної ДТП у Києві загрожує до 10 років позбавлення волі
У Києві водієві Mercedes, який на великій швидкості в'їхав у підземний перехід і спричинив смерті, оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного управління Нацполіції у Києві.
Правоохоронці ще раз підтвердили, що внаслідок вчорашнього наїзду загинули 4 людей - 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Окрім того, було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.
У поліції зазначили, що винуватцем аварії став 49-річний мешканець Херсонської області. Експертиза показала, що в момент вчинення аварії він перебував в тверезому стані. Наразі він отримав підозру.
"Слідчі главку поліції Києва затримали водія у порядку статті 208 КПК України та наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що санкція статті передбачає що 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі вручили фігуранту клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що ще відомо
Нагадаємо, вчора, 5 червня, у Києві сталася смертельна ДТП у районі Караваєвих дач. Автомобіль Mercedes-Benz C300 на швидкості виїхав за межі проїжджої частини та врізався в конструкцію підземного пішохідного переходу, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Пізніше з'ясувалося, що водій Mercedes був учасником уже чотирьох ДТП, два з яких сталися протягом цього року.
Крім того, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що за автомобілем було зафіксовано 39 порушень ПДР, і більшість із них стосувалися перевищення швидкості. Лише за це півріччя таких випадків було 18.