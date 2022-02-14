Водительские права в iPhone и "кривой" Windows 11: главное из мира технологий за 14 февраля

Компания Apple планирует разрешить добавлять водительские права в Wallet в новом обновлении iOS. Тем временем пользователи жалуются на Windows 11 из-за проблем с офисной техникой, а в Италии борцы с пиратством начали отслеживать фальшивые NFT.
О главных новостях из мира технологий за 14 февраля - в материале РБК-Украина.
Группа борцов с пиратством Digital Content Protection разработала специальное приложение для идентифицированния фальшивых NFT.
Их разработка будет искать пиратские токены и требовать немедленного его удаления у "владельцев". Ассоциация звукозаписывающих компаний США RIAA уже испробовала новую технологию и вычислила поддельные NFT на NFT-маркетплейсе HitPiece.
Согласно расследованию URL Genius, Youtube и TikTok используют по 14 сетевых контактов. Это более чем в два раза больше за количество контактов, которые были установлены другими социальными платформами.
Однако, если Youtube использует 10 из 14 трекеров для настройки релевантной рекламы - китайский сервис тем временем передает 13 из 14 трекеров третьим сторонам.
Компания Apple готовится к выпуску обновления iOS 15.4.
За словами журналиста Стива Мозера, он заметил новую строку кода в приложении Wallet, которая гласит: "Узнайте, когда ваши водительские права или удостоверение личности штата будут готовы к работе, и получайте важные обновления о вашем удостоверении личности".
Более того, компания также разрешит добавлять в приложение и удостоверение личности штата.
После установки обновления KB5010414, пользователи операционной системы Windows 11 начали отмечать очередные проблемы во время подключений принтеров.
Подобный инцидент также происходил в августе 2021 года. Microsoft понадобилось пару месяцев, чтобы выпустить обновление KB5007253, которое исправило ошибку.
История началась с того, что фигуристку Чжу И раскритиковали болельщики из-за неудачного участия в соревнованиях. На защиту девушка стала Эйлин Гу, которая выиграла для Китая первую золотую медаль в рамках соревнований по фристайлу.
Дело в том, что Гу написала слова поддержки своей коллеге в Instagram, который заблокирован на территории страны. После того как она посоветовала остальным скачать бесплатное VPN-приложении в App Store - жители Китая начали также критиковать и ее, якобы из-за того, что девушка имеет больше прав из-за своих корней (Гу родилась в США и некоторое время выступала за сборную Штатов).