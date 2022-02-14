Водительские права в iPhone и "кривой" Windows 11: главное из мира технологий за 14 февраля

В Италии начали бороться с поддельными NFT

Группа борцов с пиратством Digital Content Protection разработала специальное приложение для идентифицированния фальшивых NFT.

Их разработка будет искать пиратские токены и требовать немедленного его удаления у "владельцев". Ассоциация звукозаписывающих компаний США RIAA уже испробовала новую технологию и вычислила поддельные NFT на NFT-маркетплейсе HitPiece.

Youtube и TikTok передают личные данные людей третьим лицам

Согласно расследованию URL Genius, Youtube и TikTok используют по 14 сетевых контактов. Это более чем в два раза больше за количество контактов, которые были установлены другими социальными платформами.

Однако, если Youtube использует 10 из 14 трекеров для настройки релевантной рекламы - китайский сервис тем временем передает 13 из 14 трекеров третьим сторонам.

Водительские права можно будет добавить в Wallet в ближайшее время

Компания Apple готовится к выпуску обновления iOS 15.4.

За словами журналиста Стива Мозера, он заметил новую строку кода в приложении Wallet, которая гласит: "Узнайте, когда ваши водительские права или удостоверение личности штата будут готовы к работе, и получайте важные обновления о вашем удостоверении личности".

Более того, компания также разрешит добавлять в приложение и удостоверение личности штата.

Windows 11 уже второй раз ломает принтеры

После установки обновления KB5010414, пользователи операционной системы Windows 11 начали отмечать очередные проблемы во время подключений принтеров.

Подобный инцидент также происходил в августе 2021 года. Microsoft понадобилось пару месяцев, чтобы выпустить обновление KB5007253, которое исправило ошибку.

В Китае раскритиковали олимпийскую спортсменку из-за использования VPN

История началась с того, что фигуристку Чжу И раскритиковали болельщики из-за неудачного участия в соревнованиях. На защиту девушка стала Эйлин Гу, которая выиграла для Китая первую золотую медаль в рамках соревнований по фристайлу.

Дело в том, что Гу написала слова поддержки своей коллеге в Instagram, который заблокирован на территории страны. После того как она посоветовала остальным скачать бесплатное VPN-приложении в App Store - жители Китая начали также критиковать и ее, якобы из-за того, что девушка имеет больше прав из-за своих корней (Гу родилась в США и некоторое время выступала за сборную Штатов).