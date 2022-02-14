ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обновление Windows 11 снова ломает принтеры и офисную технику

Новина українською →
Понедельник 14 февраля 2022 11:30
Обновление Windows 11 снова ломает принтеры и офисную технику Фото: обновление Windows 11 снова ломает принтеры и офисную технику (windows.unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин

Установка нового обновления для операционной системы Windows 11 может вызвать проблемы с офисной техникой. Пользователи жалуются на неполадки во время подключения принтеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sina.

Речь идёт именно об обновлении KB5010414.

Пользователи сообщают об ошибке, которая возникает во время подключения принтера или иной техники к компьютеру. Более того, подобный инцидент происходит не впервые. Журналисты уже сообщали об определенных неполадках, которые возникали после установки обновления новой операционной системы.

Также некоторые пользователи отмечают и увеличение температуры процессора.

В августе 2021 года Microsoft выпустила обновление, которое также привело к численным жалобам. Проблему решили лишь в октябре после выпуска KB5007253.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Microsoft обновила собственные принципы касаемо открытости магазина на фоне приобретения Activision Blizzard.

Читайте РБК-Украина в Google News
Windows
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины