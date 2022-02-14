Обновление Windows 11 снова ломает принтеры и офисную технику
Установка нового обновления для операционной системы Windows 11 может вызвать проблемы с офисной техникой. Пользователи жалуются на неполадки во время подключения принтеров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sina.
Речь идёт именно об обновлении KB5010414.
Пользователи сообщают об ошибке, которая возникает во время подключения принтера или иной техники к компьютеру. Более того, подобный инцидент происходит не впервые. Журналисты уже сообщали об определенных неполадках, которые возникали после установки обновления новой операционной системы.
Также некоторые пользователи отмечают и увеличение температуры процессора.
В августе 2021 года Microsoft выпустила обновление, которое также привело к численным жалобам. Проблему решили лишь в октябре после выпуска KB5007253.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Microsoft обновила собственные принципы касаемо открытости магазина на фоне приобретения Activision Blizzard.