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Олимпийскую спортсменку из Китая раскритиковали за использование VPN

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Понедельник 14 февраля 2022 13:52
Олимпийскую спортсменку из Китая раскритиковали за использование VPN Фото: олимпийскую спортсменку из Китая раскритиковали за использование VPN (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Олимпийскую спортсменку из Китая Эйлин Гу раскритиковали из-за VPN. Она использует фотоблог Instagram, который недоступен для большинства граждан страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mashable.

С чего все началось?

Во время соревнований в рамках Олимпийских игр в Пекине, фигуристка Чжу И несколько раз упала и набрала наименьшее количество очков. Вследствие этого на девушку обрушилась волна критики со стороны болельщиков якобы она тянет собственную команду назад.

Администрация сервиса микроблогов Weibo удалила критику, а также заблокировала аккаунты пользователей. В поддержку Чжу И выступили её коллеги, в том числе и Эйлин Гу, которая выиграла для Китая первую золотую медаль в рамках соревнований по фристайлу.

Гу опубликовала свою поддержку в Instagram, который заблокирован на территории страны. Девушка отметила, что ее коллега была потрясающей и выразила надежду, что люди смогут принять её ситуацию. Тот факт, что она написала об этом в американском фотоблоге - вызвал очередную критику со стороны граждан Китая.

Один из пользователей поинтересовался у Гу, как ей удается использовать Instagram. После того как она рассказала о бесплатном VPN-приложении в App Store - скриншот их переписки быстро распространился в Weibo. Пользователей сервиса микроблогов возмутило то, что Гу имеет доступ к приложению благодаря своим корням (девушка родилась в США и некоторое время выступала за американскую сборную).

Администрация Weibo также начала чистить упоминания ответа Гу касаемо VPN-приложения.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Китай обвинил США в нежелании брать на себя ответственность за инциденты со спутниками Starlink.

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