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Борцы с пиратством запустили технологию, которая отслеживает поддельные NFT

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Понедельник 14 февраля 2022 18:03
Борцы с пиратством запустили технологию, которая отслеживает поддельные NFT Фото: борцы с пиратством запустили технологию, которая отслеживает поддельные NFT (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Италии группа борцов с пиратством Digital Content Protection создала уникальное приложение. Оно будет искать поддельные NFT.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TorrentFreak.

Разработкой Digital Content Protection заинтересовались в индустрии музыки. Приложение будет вычислять пиратские токены и требовать от их "владельцев" удаление контента.

Более того, приложение также сможет определять те токены, которые были выпущены на основе чужих работ, что защищены авторскими правами.

Ассоциация звукозаписывающих компаний США RIAA уже испробовала разработку Digital Content Protection. Пиратские токены нашли на NFT-маркетплейсе HitPiece, после чего у платформы потребовали немедленно удалить их.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Youtube планирует внедрять технологию NFT для монетизации контента. Также компания добавит функцию телемагазина.

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