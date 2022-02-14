Водійські права в iPhone і "кривий" Windows 11: головне зі світу технологій за 14 лютого

Компанія Apple планує дозволити додавати водійські права в Wallet в новому оновленні iOS. Тим часом користувачі скаржаться на Windows 11 через проблеми з офісною технікою, а в Італії борці з піратством почали відстежувати фальшиві NFT.
Про головні новини зі світу технологій за 14 лютого - у матеріалі РБК-Україна.
Група борців з піратством Digital Content Protection розробила спеціальний додаток для ідентифікування фальшивих NFT.
Їх розробка буде шукати піратські токени і вимагати негайного його видалення у "власників". Асоціація звукозаписних компаній США RIAA вже випробувала нову технологію і знайшла підроблені NFT на NFT-маркетплейсі HitPiece.
Згідно з розслідуванням URL Genius, Youtube і TikTok використовують по 14 мережевих контактів. Це більше ніж у два рази за кількість контактів, які були встановлені іншими соціальними платформами.
Однак, якщо Youtube використовує 10 з 14 трекерів для налаштування релевантної реклами - китайський сервіс тим часом передає 13 з 14 трекерів третім сторонам.
Компанія Apple готується до випуску оновлення iOS 15.4.
За словами журналіста Стіва Мозера, він помітив новий рядок коду в додатку Wallet, яка говорить: "дізнайтеся, коли ваші водійські права або посвідчення особи штату будуть готові до роботи. і отримуйте важливі оновлення про ваше посвідчення особи".
Щобільше, компанія також дозволить додавати в додаток і посвідчення особи штату.
Після установки оновлення KB5010414, користувачі операційної системи Windows 11 почали відзначати чергові проблеми під час підключень принтерів.
Подібний інцидент також відбувався в серпні 2021 року. Microsoft знадобилося пару місяців, щоб випустити оновлення KB5007253, яке виправило помилку.
Історія почалася з того, що фігуристку Чжу І розкритикували вболівальники через невдалу участь у змаганнях. На захист дівчина стала Ейлін Гу, яка виграла для Китаю першу золоту медаль в рамках змагань з фристайлу.
Річ у тім, що Гу написала слова підтримки своїй колезі в Instagram, який заблокований на території країни. Після того як вона порадила іншим завантажити безкоштовний VPN-додаток в App Store - жителі Китаю почали також критикувати і її, нібито через те, що дівчина має більше прав через своє коріння (Гу народилася в США і деякий час виступала за збірну Штатів).