Вода падає нижче історичних мінімумів: для яких річок оголосили третій рівень небезпеки

Головне: Проблема : впродовж 26-31 серпня на низці річок України очікується подальше зниження рівня води (до історичних мінімумів або нижче).

: впродовж 26-31 серпня на низці річок України очікується подальше зниження рівня води (до історичних мінімумів або нижче). Де оголошено попередження : така ситуація стосується річок басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), суббасейну Сяну (Львівська область) та суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області).

: така ситуація стосується річок басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), суббасейну Сяну (Львівська область) та суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області). Рівень небезпеки : УкрГМЦ оголосив III рівень небезпеки - коричневий (найвищий для маловоддя).

: УкрГМЦ оголосив III рівень небезпеки - коричневий (найвищий для маловоддя). Наслідки: на малих річках можлива відсутність стоку, що може ускладнити роботу водогосподарського комплексу.

В яких областях річки можуть бити антирекорди

Експерти УкрГМЦ опублікували попередження про стихійні гідрологічні явища для деяких областей.

Українцям пояснили, що впродовж 26-31 серпня на деяких річках утримуватиметься подальше зниження рівнів води - до своїх найнижчих значень за весь період спостережень.

На окремих ділянках - нижче за них.

"Зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя", - уточнили фахівці.

Йдеться, перш за все, про річки басейну Дністра, які розташовані:

у Львівській області;

в Івано-Франківській області;

у Тернопільській області;

у Хмельницькій області.

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Така ж ситуація спостерігається на річках суббасейну Сяну у Львівській області.

Попередження розповсюджується також і на річки суббасейну Західного Бугу:

у Львівській області;

у Волинській області.

Насамкінець в Укргідрометцентрі повідомили, що на окремих ділянках малих річок зниження водності може призвести до відсутності стоку.

Це призведе до "ускладнення функціонування водогосподарського комплексу".

"ІІІ рівень небезпеки - коричневий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.

Попередження про стихійні гідрологічні явища в окремих областях (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що таке коричневий рівень небезпеки

Варто зазначити, що згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, коричневий - найвищий рівень небезпеки, який сигналізує про низькі рівні води (критичний дефіцит води, маловоддя).

На противагу йому виступає червоний рівень - також III рівень небезпеки - який сигналізує про протилежну ситуацію (надлишок води, паводок).

Перелік гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України (інфографіка: meteo.gov.ua/ua/Hidrolohichni-poperedzhennya)

Коричневий рівень небезпеки на практиці характеризується тим, що рівні води опускаються нижче:

проектних відміток водозабірних споруд і насосних станцій;

навігаційних відміток на судноплавних річках і водосховищах.

Із тривалістю утримання один місяць і більше.

Інша характеристика - зниження рівнів води у період межені нижче найнижчих за період спостереження відміток (із утриманням упродовж місяця та більше).

Отже, коричневий рівень - це фактично посуха чи суттєве обміління річок (коли води стає настільки мало, що це заважає нормальному функціонуванню інфраструктури та може бути критичним для екосистем).