Вода падає нижче історичних мінімумів: для яких річок оголосили третій рівень небезпеки

Ситуація з водністю деяких річок наприкінці серпня 2026 року викликає занепокоєння спеціалістів. Через подальше зниження рівнів води в окремих областях оголосили ІІІ рівень небезпеки - коричневий.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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Експерти УкрГМЦ опублікували попередження про стихійні гідрологічні явища для деяких областей.
Українцям пояснили, що впродовж 26-31 серпня на деяких річках утримуватиметься подальше зниження рівнів води - до своїх найнижчих значень за весь період спостережень.
На окремих ділянках - нижче за них.
"Зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя", - уточнили фахівці.
Йдеться, перш за все, про річки басейну Дністра, які розташовані:
Така ж ситуація спостерігається на річках суббасейну Сяну у Львівській області.
Попередження розповсюджується також і на річки суббасейну Західного Бугу:
Насамкінець в Укргідрометцентрі повідомили, що на окремих ділянках малих річок зниження водності може призвести до відсутності стоку.
Це призведе до "ускладнення функціонування водогосподарського комплексу".
"ІІІ рівень небезпеки - коричневий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Варто зазначити, що згідно з Переліком гідрологічних явищ I, II, III рівнів небезпеки на водних об'єктах суші України, коричневий - найвищий рівень небезпеки, який сигналізує про низькі рівні води (критичний дефіцит води, маловоддя).
На противагу йому виступає червоний рівень - також III рівень небезпеки - який сигналізує про протилежну ситуацію (надлишок води, паводок).
Коричневий рівень небезпеки на практиці характеризується тим, що рівні води опускаються нижче:
Із тривалістю утримання один місяць і більше.
Інша характеристика - зниження рівнів води у період межені нижче найнижчих за період спостереження відміток (із утриманням упродовж місяця та більше).
Отже, коричневий рівень - це фактично посуха чи суттєве обміління річок (коли води стає настільки мало, що це заважає нормальному функціонуванню інфраструктури та може бути критичним для екосистем).
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі пояснили, як нищить річки вирубка лісів.
Крім того, ми розповідали, що відбувається в басейні Дністра й чому міліє водосховище.
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