Вода падает ниже исторических минимумов: для каких рек объявили третий уровень опасности

Ситуация с водностью некоторых рек в конце августа 2026 года вызывает обеспокоенность специалистов. Из-за дальнейшего снижения уровней воды в отдельных областях объявили III уровень опасности - коричневый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Эксперты УкрГМЦ опубликовали предупреждение о стихийных гидрологических явлениях для некоторых областей.
Украинцам объяснили, что в течение 26-31 августа на некоторых реках будет удерживаться дальнейшее снижение уровней воды - до своих самых низких значений за весь период наблюдений.
На отдельных участках - ниже их.
"С уменьшением водности рек до критериев маловодья", - уточнили специалисты.
Речь идет, прежде всего, о реках бассейна Днестра, которые расположены:
Такая же ситуация наблюдается на реках суббассейна Сяна во Львовской области.
Предупреждение распространяется также и на реки суббассейна Западного Буга:
В заключение в Укргидрометцентре сообщили, что на отдельных участках малых рек снижение водности может привести к отсутствию стока.
Это приведет к "усложнению функционирования водохозяйственного комплекса".
"III уровень опасности - коричневый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Следует отметить, что согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, коричневый - самый высокий уровень опасности, который сигнализирует о низких уровнях воды (критический дефицит воды, маловодье).
В противовес ему выступает красный уровень - также III уровень опасности - который сигнализирует о противоположной ситуации (избыток воды, паводок).
Коричневый уровень опасности на практике характеризуется тем, что уровни воды опускаются ниже:
С продолжительностью удержания один месяц и больше.
Другая характеристика - снижение уровней воды в период межени ниже самых низких за период наблюдения отметок (с удержанием в течение месяца и более).
Следовательно, коричневый уровень - это фактически засуха или существенное обмеление рек (когда воды становится настолько мало, что это мешает нормальному функционированию инфраструктуры и может быть критическим для экосистем).
Напомним, ранее в Укргидрометцентре объяснили, как уничтожает реки вырубка лесов.
Кроме того, мы рассказывали, что происходит в бассейне Днестра и почему мелеет водохранилище.
Читайте также о "цветении" Днепра - в чем настоящие причины и можно ли остановить процесс.