Вода падает ниже исторических минимумов: для каких рек объявили третий уровень опасности

Главное: Проблема : в течение 26-31 августа на ряде рек Украины ожидается дальнейшее снижение уровня воды (до исторических минимумов или ниже).

: в течение 26-31 августа на ряде рек Украины ожидается дальнейшее снижение уровня воды (до исторических минимумов или ниже). Где объявлено предупреждение : такая ситуация касается рек бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области), суббассейна Сяна (Львовская область) и суббассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области).

: такая ситуация касается рек бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая области), суббассейна Сяна (Львовская область) и суббассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области). Уровень опасности : УкрГМЦ объявил III уровень опасности - коричневый (самый высокий для маловодья).

: УкрГМЦ объявил III уровень опасности - коричневый (самый высокий для маловодья). Последствия: на малых реках возможно отсутствие стока, что может усложнить работу водохозяйственного комплекса.

В каких областях реки могут бить антирекорды

Эксперты УкрГМЦ опубликовали предупреждение о стихийных гидрологических явлениях для некоторых областей.

Украинцам объяснили, что в течение 26-31 августа на некоторых реках будет удерживаться дальнейшее снижение уровней воды - до своих самых низких значений за весь период наблюдений.

На отдельных участках - ниже их.

"С уменьшением водности рек до критериев маловодья", - уточнили специалисты.

Речь идет, прежде всего, о реках бассейна Днестра, которые расположены:

во Львовской области;

в Ивано-Франковской области;

в Тернопольской области;

в Хмельницкой области.

Читайте также: Не только Днестр: какие реки Украины стремительно мелеют и где показатели критические

Такая же ситуация наблюдается на реках суббассейна Сяна во Львовской области.

Предупреждение распространяется также и на реки суббассейна Западного Буга:

во Львовской области;

в Волынской области.

В заключение в Укргидрометцентре сообщили, что на отдельных участках малых рек снижение водности может привести к отсутствию стока.

Это приведет к "усложнению функционирования водохозяйственного комплекса".

"III уровень опасности - коричневый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях в отдельных областях (карта: facebook.com/UkrHMC)

Что такое коричневый уровень опасности

Следует отметить, что согласно Перечню гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины, коричневый - самый высокий уровень опасности, который сигнализирует о низких уровнях воды (критический дефицит воды, маловодье).

В противовес ему выступает красный уровень - также III уровень опасности - который сигнализирует о противоположной ситуации (избыток воды, паводок).

Перечень гидрологических явлений I, II, III уровней опасности на водных объектах суши Украины (инфографика: meteo.gov.ua/ru/Hidrolohichni-poperedzhennya)

Коричневый уровень опасности на практике характеризуется тем, что уровни воды опускаются ниже:

проектных отметок водозаборных сооружений и насосных станций;

навигационных отметок на судоходных реках и водохранилищах.

С продолжительностью удержания один месяц и больше.

Другая характеристика - снижение уровней воды в период межени ниже самых низких за период наблюдения отметок (с удержанием в течение месяца и более).

Следовательно, коричневый уровень - это фактически засуха или существенное обмеление рек (когда воды становится настолько мало, что это мешает нормальному функционированию инфраструктуры и может быть критическим для экосистем).